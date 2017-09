Las FARC se seguirán llamando FARC. Pero sin armas

Las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, una de las guerrillas más antiguas del mundo, decidio este jueves lanzarse a la política como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La organización ha votado en el cónclave fundacional que se celebra en Bogotá mantener sus siglas y presentarse ante los electores colombianos con el símbolo de una rosa roja.

Así lo ha anuncio a través de Twitter Rodrigo Londoño, Timochenko, el máximo dirigente del grupo que estuvo más de medio siglo en guerra con el Estado. La votación no ha sido unánime: 628 delegados optaron por no perder la marca, mientras 264 hubieran preferido un cambio y pasar a llamarse Nueva Colombia.

Fue Iván Márquez, número dos y cabeza visible de la formación, quien el pasado 15 de agosto -el mismo día en que culminó la entrega de armas a la misión de Naciones Unidas- avanzó que el nuevo partido saldría del congreso como Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia.

En su opinión, la mayoría de las bases no quería enterrar el nombre con el que en 1964 nació este movimiento insurgente que, sin embargo, despierta aciagos recuerdos en la sociedad colombiana. Finalmente la C de las siglas vaya a representar el concepto de común, esto es, de comunión y comunidad. No obstante, lo fundamental es que mantiene la idea de revolución.

El símbolo elegido es una rosa roja que recuerda la rosa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con una estrella de cinco puntas en el centro. Este viernes la organización cerrará su congreso con una presentación pública de la nueva dirección y de las listas de candidatos para las elecciones legislativas que se celebran en marzo de 2018.