Las facturas de hidroeléctricas serán el foco cuando se reanude la legislatura de Ontario

Tres temas dominarán la agenda durante la sesión de primavera de la Legislatura de Ontario, comenzando el martes relacionados a la hidroelectrica. Claro, el gobierno liberal de la Premier Kathleen Wynne traerá el primer presupuesto balanceado de Ontario en una década, a pesar de los temores de que no. Sí, habrá problemas por encima de salarios de seis cifras en el sector público. De hecho, el sistema policial de la provincia está en su reforma más significativa en una generación. Todos ellos son innegablemente importantes. Pero por el momento, nada está resonando entre los votantes de Ontario como el precio de la electricidad. El gobierno lo sabe, los partidos de oposición lo saben. Y eso significa que todas las partes harán todo lo posible en los próximos meses para obtener el máximo aprovechamiento político posible de la energía hidroeléctrica. Como revelé la semana pasada , el gobierno está considerando un plan que reduciría la factura promedio de energía hidroeléctrica en un ocho por ciento. Se espera un anuncio pronto. Wynne no está confirmando públicamente la cifra, pero está confirmando que el empuje del plan implica una reducción general. Eso es un cambio de su postura a finales del año pasado, cuando dijo que el foco estaría en "la gente que tiene más problemas con sus cuentas". "Reconocemos que hay más que tenemos que hacer por todos", dijo Wynne a periodistas la semana pasada. "Todo el mundo en la provincia ha visto aumentos en la electricidad, aumentos precipitados en el último número de años". Además del alivio general de las facturas, Wynne también está indicando que habrá ayuda específica para aquellos que sufren los mayores costos hidroeléctricos: hogares rurales, del norte y de bajos ingresos, incluyendo medidas para suavizar los gastos de entrega desproporcionadamente altos. "Lo que tenemos es un gobierno que no está dispuesto a reconocer sus propios errores, su propia mala administración del archivo hidroeléctrico", dijo Brown la semana pasada en una entrevista telefónica. Él apunta el dedo para las cuentas altas en el plan verde de la energía de los liberales, y para dar demasiados contratos lucrativos de la energía eólica para la electricidad que no es necesaria. La líder del NDP Andrea Horwath también está señalando que los costos de la hidroelectricidad serán una preocupación para su partido durante la sesión. Los tres líderes han estado recorriendo la provincia desde que se suspendió la Legislatura a principios de diciembre. El costo de la hidroeléctrica ha sido el tema principal para Wynne , Brown y Horwath durante sus viajes. Las preguntas que me siguen haciendo a mí mismo: ¿la energía hidroeléctrica realmente resonará tanto con los votantes dentro de un año a partir de ahora, ya que la Legislatura encabeza su última sesión antes de las elecciones de junio de 2018? ¿O los liberales podrán neutralizarlo como un problema empujando hacia abajo las facturas de energía hidroeléctrica, aunque sólo sea a corto plazo?