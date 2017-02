La seguridad se intensificó antes de la visita de Trump sons a Vancouver

La GRC dijo en el comunicado que los costos de seguridad para la protección estarían cubiertos por el presupuesto operativo existente, pero que no podría ser más específico.

La policía de Vancouver tampoco ha estado dispuesta a discutir la planificación o los costos de la seguridad, sugiriendo que esos números podrían estar disponibles después del evento.

Dos unidades K9 estaban estacionadas frente a Trump Tower el lunes, mientras los oficiales hacían preparativos.

El hotel de lujo Trump Tower, con letras gigantes de cromo en mayúsculas en el frente, ya se ha convertido en un imán para los manifestantes en Vancouver, y ahora, a medida que el hotel se abre oficialmente, una visita de los hijos polarizadores del presidente de EE.UU. Trump Hotel abrió sus puertas al público en enero, pero la gran apertura de la torre es el martes. Se espera que Donald Trump Jr. y su hermano, Eric, asistan al evento de corte de la cinta de invitación, y como miembros de la familia del presidente Donald Trump, estarán acompañados por un detalle de seguridad del Servicio Secreto de los Estados Unidos.La policía local también se está preparando para la visita. El departamento de Vancouver está encargado de mantener la paz en la calle fuera de Trump Tower y de gestionar cualquier interrupción del tráfico que pueda surgir de las protestas previstas. La RCMP también participa en la coordinación de la seguridad. La fuerza emitió una declaración diciendo que es responsable de la "seguridad de las personas protegidas internacionalmente designadas".El alcalde de Vancouver, Gregor Robertson, dijo la semana pasada que espera manifestaciones el martes para marcar el evento y espera que se mantengan en paz. "Es una demostración y pienso que es mucho más que Trump Tower, francamente, creo, como vimos con la demostración, la Marcha Femenina que ocurrió hace unas semanas", dijo Robertson. "Es lamentable que cueste mucho dinero manejar las protestas cuando vienen, pero es Canadá y abrazamos la libertad de expresión y la oportunidad para que la gente recoja y exprese lo que sienten. Tan seguro como podamos ", dijo.Robertson escribió una carta al desarrollador de Trump Tower , Holborn Group, en diciembre , pidiendo que la marca Trump fuera retirada del edificio. "El nombre y la marca de Trump no tienen más lugar en el horizonte de Vancouver que sus ignorantes ideas en el mundo moderno", decía la carta. Trump y su familia no poseen la nueva torre de lujo, que incluye un hotel, apartamentos y el Trump Champagne Lounge, pero los Trumps tienen un acuerdo de licencia relacionado con la marca. Nadie de Trump Tower Vancouver estuvo disponible para comentar antes de la inauguración. Demostraciones planeadas Se están planeando múltiples demostraciones en los medios de comunicación social, incluyendo un Trump Welcome Party en Georgia Street, frente a la torre, y la Resist 4 Peace March, que está planeada en la cercana Plaza Jack Poole. Resist 4 La organizadora de la Paz Nora Fadel dijo que la demostración se alejará de la Torre Trump y enviará el mensaje de que la marca Trump no es bienvenida en Vancouver. "Siento que teniendo ese nombre, el edificio no encaja con la propia Vancouver", dijo Fadel. "Incluso por un segundo, voy a tener esa sensación icky en mi estómago, como," ugh, esto está en mi ciudad, realmente? ¿Esto es en mi país? ¿Un hombre que estaba tan en contra de los musulmanes, tan contra - quiere construir el muro - y así contra tantas comunidades, sólo porque puede? Esto no está bien en la ciudad de Vancouver ".