La probabilidad de una destitución temprana de Trump sube en las apuestas

Las probabilidades de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renuncie al puesto o sea destituido antes del fin de su mandato han aumentado en la casa de apuestas británica Ladbrokes, que hoy fija esa posibilidad en un 48 % (11 contra 10). Tres semanas después de la investidura del magnate republicano, la irlandesa Paddy Power calcula en un 20 % (4 contra 1) las opciones de que el Congreso estadounidense realice este mismo año un "impeachment", o juicio político, que acabe con su mandato antes de tiempo. "Trump asegura que acabará su trabajo, pero el dinero sugiere lo contrario. Quienes apuestan no están del todo convencidos de que los próximos cuatro años vayan a ser fáciles y creen que podría estar fuera de la Casa Blanca, por un 'impeachment' o una renuncia, más pronto que tarde", dijo a Efe Jessica Bridge, portavoz de Ladbrokes. Según los cálculos de la casa de apuestas, las probabilidades de que el presidente de Estados Unidos no finalice su mandato han ido en aumento desde que ganó las elecciones a principios de noviembre, cuando las opciones de una retirada temprana se valoraban en el 25 % (3 a 1). Algunas firmas han abierto secciones de apuestas "especiales" sobre el presidente, que ha aprobado en sus primeros días de mandato medidas polémicas como el veto migratorio a los nacionales de siete países de mayoría musulmana. Los jugadores de Ladbrokes ven más probable que el republicano visite este año el Reino Unido (78 % de posibilidades), que Rusia (45 %), y creen que, en caso de acabar su mandato, no será reelegido en 2020, con una probabilidad del 67 %. Apostar por que Trump se mantendrá al frente de Estados Unidos hasta 2024 aportaría a un jugador 50 libras (58,5 euros) para cada libra apostada (1,17 euros), dado que las posibilidades de que eso ocurra están situadas en el 2 %. Según los usuarios de la casa Paddy Power, la primera visita de Estado de Trump será a Eslovenia (35 % de posibilidades), país de origen de la primera dama, Melania Trump. Una primera visita a Canadá se paga a 10 contra 3 (un 23 %), a México a 7 contra 1 (12,5 %) y a China 12 contra 2 (8 %). Por otra parte, el principal favorito para ser el primero en abandonar el equipo de Trump es el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, cuyo despido se paga a cuatro libras por cada libra apostada (20 % de posibilidades). Londres, 13 feb (EFE).-