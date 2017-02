La Policía malasia busca a cuatro norcoreanos por la muerte de Kim Jong-nam

La Policía de Malasia busca a cuatro ciudadanos de Corea del Norte que abandonaron el país después de organizar supuestamente el asesinato en Kuala Lumpur de Kim Jong-nam. el hermano mayor del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. "Los cuatro sospechosos son de Corea del Norte (...) podemos confirmar que los cuatro abandonaron el país el mismo día del ataque (el pasado día 13)", señaló hoy el subdirector de la Policía de Malasia, Noor Rashid Ibrahim, en una rueda de prensa. El responsable policial aseguró que no sabía si estos cuatro sospechosos pertenecen al Gobierno de Corea del Norte, pero añadió que tratan el caso como un asesinato y que están "en contacto con la Interpol y otros organismos relevantes en la región" para detenerlos. Las personas buscadas son Ri Jae-nam, de 57 años y que entró en Malasia el 1 de febrero; O Jong-gil, de 55, el 7 de febrero; Hong Song Hac, de 34, el 31 de enero; y Rhi Ji Hyon, de 33, el 4 de febrero. Kim Jong-nam falleció en la mañana del lunes 13 cuando era trasladado al hospital después de que, al parecer, dos mujeres le envenenasen en la terminal de salidas internacionales del aeropuerto de Kuala Lumpur, donde iba a tomar un vuelo de regreso a Macao, donde residía autoexiliado. La Policía de Malasia mantiene detenidas a dos mujeres, un malasio y un norcoreano en relación con el supuesto asesinato. Las dos mujeres, la vietnamita Doan Thi Huong, de 29, y la indonesia Siti Aishah, de 25, creían que estaban gastando una broma cuando rociaron con un aerosol a la víctima, según sus declaraciones a la Policía. Ambas abandonaron la terminal por separado y fueron arrestadas el miércoles, la vietnamita, y el jueves, la indonesia. El subdirector del cuerpo no quiso hoy confirmar ni desmentir la versión que ofrecen las presuntas asesinas sobre que se trataba de una broma. El malasio detenido, Mohamad Farid Jalaluddin, de 26, es, según parece, novio de la indonesia, no desempeñó un papel principal en el envenenamiento y ha servido como fuente de información en la investigación del caso. El último detenido, el viernes por la noche, es el químico Ri Jong-chol, nacido el 6 de mayo de 1970 en Corea del Norte, según su tarjeta de trabajador extranjero emitida por las autoridades malasias. La Embajada norcoreana en Malasia ha reclamado el cadáver de Kim Jong-nam, que se encuentra en el hospital general de Kuala Lumpur, pero las autoridades le han dicho que no pueden entregarlo hasta que no se complete la prueba de ADN. La legación norcoreana también ha rechazado el examen forense practicado porque se hizo sin autorización de una persona en posesión "de pasaporte diplomático y bajo la protección consular". En relación a las reclamaciones de Corea del Norte, el subdirector de la Policía de Malasia dijo que su obligación es investigar como establece la ley una "muerte sospechosa". "No estamos interesados en política u otros elementos. En lo que estamos interesados es en por qué se cometió un crimen de esta clase en nuestro país. Nuestro trabajo es descubrir la verdad y llevar a los culpables ante la justicia", señaló el policía. Kim Jong-nam nació el 10 de mayo de 1971 en Pyongyang, de la relación entre el difunto dictador norcoreano, Kim Jong-il, y su primera concubina, la actriz Song Hye-rim. En su día estuvo considerado como el mejor posicionado para suceder al padre al frente del régimen norcoreano, pero cayó en desgracia en 2001, cuando fue detenido en un aeropuerto de Tokio con un pasaporte dominicano falso que pretendía usar para entrar en Japón y supuestamente visitar el parque Disneyland. Ha pasado los últimos años autoexiliado en China, desde donde atrajo la atención internacional al criticar el régimen norcoreano y su sistema de sucesión. Bangkok, 19 feb (EFE).-