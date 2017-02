No se llevará a cabo investigación formal sobre la manifestación anti-musulmana fuera de la mezquita de Toronto según la policía

La policía de Toronto ahora dice que no están investigando formalmente una manifestación anti-musulmana celebrada el viernes fuera de una mezquita del centro de la ciudad - un día después de indicar que el incidente estaba siendo investigado como un posible crimen de odio. El sábado, la policía señaló a un medio de prensa de Toronto que estaban investigando si el incidente -que vio a más de una docena de personas converger en Masjid Toronto mientras los musulmanes rezaban pidiendo la prohibición del islam- cruzó la "delgada línea" entre la libertad de expresión y un acto criminal . Cuando se le preguntó qué línea es, Const. Allyson Douglas-Cook respondió el sábado: "Esa es una conversación que hemos estado teniendo todo el día". La policía informó que recibieron múltiples quejas de los presentes en la mezquita el viernes, así como otros que leyeron sobre el incidente en los informes de los medios de comunicación. Pero un día después, dijeron que no se ha iniciado ninguna investigación formal, ya que no se ha recibido una queja formal. No se ha recibido ninguna queja desde la mezquita, dijo Douglas-Cook. El viernes, algunos dijeron a las prensa de Toronto que la manifestación que se llevaba a cabo en la puerta de la mezquita les impedía entrar a la oración congregacional. Los musulmanes celebran el viernes para ser el día más sagrado de la semana. "Este fue un claro intento de intimidar a la comunidad musulmana", indicó la organización de libertades civiles del Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses en un comunicado el sábado, agregando que la comunidad está "profundamente preocupada de que tal incidente suceda en absoluto, y mucho menos tras el trágico asesinato De seis hombres en una mezquita de Quebec hace apenas unas semanas ". La declaración continúa diciendo que no está claro si se hicieron amenazas contra los asistentes a las mezquitas, pero que cualquier persona con información debe contactar inmediatamente a la policía de Toronto. Aquellos que apoyaron la manifestación lo han calificado de pacífico y expresión de la libertad de expresión.