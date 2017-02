La oposición venezolana presentará el martes un cronograma de reestructuración

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentará el martes un cronograma de trabajo para la nueva “reestructuración” de la plataforma antichavista, informó hoy el líder del partido primero Justicia (PJ) y actual presidente del Parlamento, Julio Borges.

“Va a haber una rueda de prensa de la Mesa donde ya se establece el cronograma de lo que significa el proceso de reestructuración donde tiene tres temas importantes: nuevas reglas, nueva ruta política y nuevo gobierno de Unidad”, dijo Borges a los periodistas.

Aseguró que los dirigentes de la mayor alianza de partidos opositores al Gobierno de Nicolás Maduro está “más bien fortaleciendo la MUD, porque una de las metas importantes que podemos tener todos los venezolanos es lograr la unidad”.

Las reorganización de la mayor plataforma de oposición en el país caribeño se produce después de las críticas de sus miembros y sus partidarios sobre la actuación que esta tuvo durante 2016 frente al Gobierno venezolano.

Ese año la oposición vio frustrados sus intentos por promover un referendo revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro y se inició un proceso de diálogo con el Ejecutivo que llegó a su fin sin lograr que se lograran sus principales objetivos.

Una de las críticas a la estructura de la MUD la realizó el ex candidato presidencial Henrique Capriles, quien cuestionó el retraso de esos cambios, y que la plataforma “anuncie que va a anunciar” cambios que no se materializan.

Borges se refirió hoy al proceso de conversaciones y afirmó que “desde el año pasado, en diciembre, el diálogo se frenó en Venezuela”.

“Los mediadores han venido otra vez a plantear una segunda etapa un relanzamiento, eso no se ha materializado, y no existe en este momento ninguna fórmula ni ninguna otra reunión”, dijo el diputado para negar las aseveraciones del Gobierno de que la oposición mantiene contactos para reactivar esos encuentros.

Dijo además que en la oposición venezolana están “absolutamente abiertos a discutir cualquier cosa que no signifiqué humillar al pueblo venezolano y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)”.

Una de las propuestas del grupo de mediadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, facilitadores de las conversaciones, propone poner fin al “desacato” en el que incurrió el Parlamento al desconocer una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la investidura de tres opositores cuya elección está siendo investigada por supuesto fraude.

La plataforma MUD es una organización política formada por una veintena de partidos opositores que obtuvo la victoria en las legislativas de diciembre de 2015.

