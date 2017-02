La lista de “patógenos prioritarios” de la OMS destaca la necesidad urgente de nuevos fármacos

La Organización Mundial de la Salud ha publicado su primera lista de las superbacterias más peligrosas del mundo: 12 familias de supervilanos bacterianos consideradas las amenazas más graves para la salud humana.La OMS lo llama una lista de " patógenos prioritarios " porque las bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos clave. Y eso es hacer la atención de la salud más complicada, ya que los médicos se ven obligados a probar una droga tras otra para tratar las infecciones adquiridas en el hospital.Un estudio en The Lancet advierte que las superbacterias ya están causando muchas infecciones posquirúrgicas, lo que está haciendo que la cirugía de rutina sea más peligrosa. Hay predicciones de que sin antibióticos eficaces, gran parte de la atención médica moderna estaría en peligro, incluyendo la quimioterapia contra el cáncer, los nacimientos por cesárea, y el trasplante de órganos.Con esta lista, la OMS vuelve a despertar la alarma sobre la creciente amenaza para la salud creada por el surgimiento de bacterias resistentes a múltiples drogas. La lista pretende ayudar a orientar la investigación y el desarrollo mediante la identificación de las amenazas más graves, las que más urgentemente necesitan nuevos medicamentos.¿Por qué no podemos encontrar nuevos antibióticos? Fideicomisos de caridad Pew-Este trío de insectos prospera en hospitales y centros de atención residencial, infectando a pacientes ya débiles y dependientes de ventiladores y catéteres. Pueden causar infecciones respiratorias y sanguíneas potencialmente mortales y son resistentes incluso a los antibióticos más potentes.Son parte del grupo conocido como bacterias Gram negativas, que han desarrollado un sistema ingenioso para protegerse contra cualquier molécula que podría matarlos. Tienen dos paredes celulares, lo que hace más difícil que las drogas penetren las membranas exteriores dobles. También están equipados con bombas y otras herramientas para rechazar las moléculas de los fármacos."Así que si usted no puede obtener la molécula, no puede actuar y matar a las bacterias", dijo Carolyn Shore, jefe del grupo de innovaciones de antibióticos en Pew Charitable Trusts . La organización no lucrativa estadounidense está trabajando con científicos e industria para desarrollar nuevos antibióticos .