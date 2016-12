La ciencia y la medicina barrieron en la entrega de los premios “10 hispanos de mayor influencia en Canadá”

Ante una audiencia de unas 300 personas el pasado 16 de diciembre de 2016, se llevó acabo el evento anual, que durante diez años consecutivos ha venido reconociendo el talento de los hispanos más influyentes que hacen vida en este maravilloso país, como lo es Canadá.

En este año 2016, la presentación de los “10 hispanos de mayor influencia en Canadá” estuvo a cargo del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Así lo expresó Mauricio Ospina, creador y director del premio, quien fue entrevistado en exclusiva por el periodista José Rey, editor del Diario Magazine Latino.

Ospina manifestó que la presencia del Secretario General de la OEA, Luis almagro, fue un gran logro y absolutamente un gran reconocimiento para la comunidad hispana de Canadá. “Le dio un toque y un renombre realmente a la comunidad internacional y con su presencia honrró a la comunidad merecidamente”.

P.- ¿Cómo fue el proceso de selección y cómo llegan a ser ganadores?

R.- “Los ganadores son nominados a lo largo y ancho del país. En la calidad de los ganadores se da uno cuenta que no es fácil ganar. Básicamente en 250 palabras los candidatos deben definir por qué merecen ser reconocidos cómo los más influyentes.

En la organización del premio hay dos investigadores que verifican los perfiles, y si el perfil no se encuentra en ningún lado se borra esa parte, Señaló Ospina. “100 jurados seleccionan a los ganadores y una persona, es quien se encarga de verificar los resultados, y más transparencia que esta no hay”. Agregó que “naturalmente hay ganadores que personalmente yo quisiera que ganaran, pero no es mi decisión”.

P.- ¿Cuál es el legado más importante que comparte en esta décima edición del Premio “10 hispanos de mayor influencia en Canadá” ?.

R.- “Hay varios legados. Uno de ellos es que lentamente pero seguramente Canadá se está dando cuenta que venimos a dar y no a pedir, segundo estamos dando también a nuestra propia comunidad con el programa Hispanic/Latino students at Ryerson University; que conseguimos 110 mil y tercero estamos motivando a la comunidad hispana que a pesar de que para muchos es difícil, siempre es posible”.

Mauricio Ospina, creador y director del premio “10 hispanos de mayor influencia en Canadá”, recordó sus inicios cuando llegó. “Yo mismo los primeros cuatro años los pasé limpiando pisos y no hablaba inglés y yo pensaba que ahí me iba a quedar, pero si no nos educamos y estudiamos y pensamos en alto y a mirar lejos, no vamos a llegar lejos pronto, pero llegamos. No es fácil, yo mismo pasé por esa situación.

Finalmente, envió un mensaje a todas aquellas personas que han llegado a Canadá, y que están limpiando pisos en este momento y es que deben mirar ejemplos de otros, mirar como ejemplos a estos ganadores y a otras personas que no han ganado. Mírense a si mismos, no pierdan la fe, pero eso si siempre ser muy positivos, y no ser negativos porque en ese momento se les llena la cabeza de necedades”.

Estos fueron los ganadores del Premio “10 hispanos de mayor influencia en Canadá” en su décima edición.

Dr. Adrián Baranchuk (Argentina) Presidente de la Sociedad Internacional de Electro cardiología

Dr. Alicia Viloria – Petit (Venezuela) Investigadora de cáncer y profesora, Univerdad de Guelph

Ana Domínguez (Colombia) Presidente, Campbell Company of Canada

Dr. Andres Lozano (España) Autoridad mundial en estimulación profunda cerebral, U. de Toronto

Dr. Antonio Caycedo (Colombia) Innovador de cirugía colo-rectal, Investigador con HSNt

Eva Martinez (España) Vice – presidente, Women in Aerospace Canada

Dr. Guillermo Rocha (México) Presidente, Sociedad Canadiense de Oftalmología

Fr. Hernan Astudillo (Ecuador) Sacerdote, músico y humanista, Centro Comunitario San Lorenzo

Hon. Joseph Bovard (El Salvador) Primer y único hispano en una Corte Suprema de Justicia

Dr. Julio Montaner (Argentina) Director, BC Centre for Excellence in HIV/AIDS