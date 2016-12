La Cámara Hispana de Comercio de Toronto celebro la entrega de los premios VISION AWARDS 2016

La Cámara Hispana de Comercio de Toronto, THCC, entregó el pasado jueves 27 de octubre los premios VISION AWARDS 2016, en uno de los teatros más importantes de la ciudad, como el Glenn Gould Studio de la CBC Canadá, donde se premiaron a los empresarios más destacados del año 2015.

Ante la presencia de más de 300 representantes empresariales de Toronto, este gremio reconoció el profesionalismo y la dedicación que desempeñan los hispanos, que en estas seis categorías fueron premiados como: Joven visionario, Visionario emergente, Visionario Empresarial, Artes y Visión Cultural, Carrera Visionario y Mentor visionario.

Este año 2016, los Premios VISION AWARDS, en su cuarta edición, reconocieron el talento de todos aquellos empresarios que se desarrollan y se desenvuelven exitosamente en la esfera canadiense, y de esa manera han tenido un gran impacto en el mundo empresarial y multicultural de este país.

Durante la gala empresarial, que tuvo como escenario la ciudad de Toronto, el periodista José Rey, editor del periódico Magazine Latino, realizó una entrevista a Mónica Linares, Directora de la Cámara de Comercio Hispana de Toronto, quien manifestó sentirse orgullosa e inspirada, esa noche, durante la cuarta entrega de los premios VISION AWARDS.

P: Mónica ¿Cómo te sientes esta noche?

R: Súper orgullosa e inspirada, estamos aprendiendo de todas estas historias, que nos dan un ejemplo de fortaleza, de crecimiento y creatividad, para hacer e ir más allá, de lo que el común de la gente hace.

P: ¿Cuál es tu historia?

R: Llegué hace quince años a Canadá y siempre he trabajado con la comunidad. Tengo mi trabajo ayudando a la gente. Soy Asesora Financiera de Sun life Financial, desde hace doce años y mi reto ha sido trabajar y ayudar a los demás.

Al ser consultada sobre ¿Cuál sería el camino que los empresarios latinos deben seguir para alcanzar el éxito y un buen resultado en Ontario? la Directora de la Cámara de Comercio Hispana de Toronto, Mónica Linares, reconoció que no es fácil ser empresario, pero que Canadá es un país de oportunidades y sí se puede. “El secreto que he aprendido principalmente, de los empresarios, es persistir y persistir, no dar marcha atrás y creer en uno mismo”.

Linares manifestó, que en todo este tiempo ha aprendido muchísimo de cada uno de ellos, y que con todos los empresarios con los que ha conversado sobre este tema es que, hay momentos difíciles y muy difíciles, de los que ni ella misma ha tenido en su carrera. “De verdad han salido adelante y son empresarios súper exitosos, este es un país de posibilidades, donde lo importante es conseguir el camino y la ayuda y nosotros se la brindamos para orientarlos”.

P: Si un empresario está leyendo esta entrevista en el periódico Magazine Latino ¿Cómo puede hacer para ser parte de la Cámara o tener contacto con ustedes?

R: Nosotros tenemos una página web www.torontohispanicchamber.com y a través de ésta nos pueden contactar.

P: ¿Tiene algún costo ser parte de la Cámara de Comercio Hispana de Toronto?

R: Sí, tiene un costo de por miembro de $145 y una membresía para profesionales que tiene un valor de $86 dólares al año.

Mónica Linares, también, informó que la organización a la cual representa desarrolla una serie de seminarios, actividades informativas de toda índole y eventos de Networking, con los que se brinda ayuda y acompañamiento a los empresarios, para que se desarrollen y se desenvuelvan en el medio empresarial.

En relación a cómo se llevó a cabo el proceso de selección de los ganadores de los premisos VISION AWARDS 2016, la directora de la Cámara de Comercio Hispana de Toronto, Mónica Linares, respondió que hay un lapso de tiempo para que los candidatos se nominen ellos mismos o mediante alguna otra persona que los postule, y la organización se encarga de promocionarlos por todos los medios. Seguidamente, el comité de nominación realiza la escogencia de los finalistas que se remiten al jurado que selecciona a los ganadores. “Esta participación en los premios, no es exclusivamente para miembros de la cámara, sino que está abierta su participación para todos los empresarios hispanos”.

Finalmente, la directora de la Cámara de Comercio Hispana de Toronto, Mónica Linares, dejó como mensaje para todos aquellos latinos que deseen emprender su sueño de ser empresarios en Canadá, y es que deben unirse y buscar las fuentes, las oportunidades, que hay muchas, y al mismo tiempo hizo una invitación para todos lo interesados a que se acerquen al gremio, y sean parte de éste, porque es una fuente muy grande de conexión.

Este año los ganadores de los premios visión awards 2016 fueron:

Joven visionario: Menores de 30 años, que ha desarrollado y lanzado un negocio único e innovador (producto o servicio). Se reconoció a Gwyneth Herrera – Obra de Arte de Gwyneth.

Visionario emergente: Dos años o más en los negocios, que ha desarrollado, lanzado y sostenido un negocio único e innovador (producto o servicio) manteniendo su crecimiento. Paola Solorzano – Santo Pecado.

Visionario empresarial: Cinco años o más en el negocio, que ha desarrollado y lanzado un negocio único e innovador (producto o servicio), mostrando determinación, innovación, perspicacia empresarial y liderazgo. Matías y Lincka García – IQ Elevadores.

Artes y Visión Cultural: Promueve las artes y / o cultura hispana en Canadá a través de artes visuales y escénicas. Rodrigo Barreda – United Way de GTA.

Carrera Visionario: Muestra un compromiso excepcional con una profesión y ha hecho una contribución de por vida a la Sociedad Canadiense. Inés Di Santo – Diseñador Inés Di Santo.

Mentor visionario: Dedica tiempo y experiencia para hacer una diferencia en la vida de los jóvenes empresarios. Jorge Filmus – Científico Senior en la Universidad de Toronto.

Ver Galeria de Fotos