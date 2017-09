La aerolínea colombiana Avianca no llega a un a acuerdo con el sindicato de pilotos y la huelga al parecer es inminente

La aerolínea Avianca rechazó la decisión tomada por 702 de sus 1.232 pilotos de comenzar un cese de labores esta semana.

“Avianca rechaza categóricamente el llamado a huelga hecho por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) por considerarla una vía de hecho ilegal que afecta a los clientes, la conectividad del país y una medida de presión que no refleja el sentir ni los intereses de los 22.000 trabajadores de Avianca”, dijo la compañía en un comunicado.

Según los pilotos, que reclaman mayor seguridad en los aeropuertos colombianos, una nivelación salarial y la reducción de sus horas laborales, la huelga afectará casi el 50 % de la operación de la aerolínea.

Ante la inminencia de la huelga, Avianca indicó que, “de materializarse esta acción, tomará las medidas disciplinarias que correspondan”.

Según la compañía, durante el proceso de negociación con los pilotos se presentaron más de 20 propuestas para ampliar los beneficios que reciben los trabajadores.

Sin embargo, explicó, “con Acdac no hay acuerdo desde 2013 y en el proceso de negociación actual los líderes de esta asociación no aceptaron ninguna de las propuestas y terminaron unilateralmente la fase de arreglo directo. Ahora convocan una huelga ilegal que afecta el servicio público esencial que ofrece la aerolínea”.

La ministra de trabajo, Griselda Janeth Restrepo, invitó a las partes para que se sienten a negociar en una mesa de diálogo.

“Nuestro objetivo es promover que las partes restablezcan el diálogo y procuren un acuerdo que haga innecesaria la decisión tomada. Es importante que antes de que decreten la hora cero busquen una solución y firmen una nueva convención colectiva”. señaló la ministra.

Janeth Restrepo agregó: “Hago un llamado para que los ciudadanos que tienen vuelos programados con Avianca no se vean afectados con la decisión tomada por los pilotos agrupados en esta asociación”, aseveró la ministra.

El proceso de negociación entre las partes podría haber continuado mediante la conformación de un tribunal de arbitramento, una opción que fue rechazada por la mayoría de trabajadores agrupados en el sindicato al considerar que “esta no es una posibilidad pues ya han pasado por varios Tribunales sin lograr resultados y sin contar con garantías de transparencia”.

Para Jose María Jaimes, presidente de la Organización de Aviadores de Avianca (Odeaa), “la huelga es ilegal porque obviamente para una huelga se necesita la mitad más uno de los empleados totales de la compañía. Y este no es el caso porque la Acdac es un sindicato minoritario. Si fuera mayoritario, la asamblea que hicieron le hubiera dado legalidad a la huelga. Este no es el caso. Para nosotros lo que va a haber es un paro ilegal. No estamos de acuerdo con él porque los pilotos no sindicalizados ya firmamos un pacto colectivo en abril de este año, por lo cual vamos a ejercer nuestro derecho al trabajo y vamos a volar los aviones de Avianca”.