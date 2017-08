James David Rodríguez sufre una lesión y genera la duda para los encuentros de eliminatoria de la selección Colombia.

El futbolista colombiano se perderá la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich y es duda para los encuentros de eliminatoria de la selección Colombia.

Las alertas están encendidas. James David Rodríguez Rubio salió lesionado el martes del encuentro entre Bayern Múnich y Liverpool, y, según el club alemán, sufre una molestia muscular en el muslo derecho que lo tendrá “varias semanas” ausente. Así lo confirmó el entrenador italiano Carlo Ancelotti.

“James no juega y nada cambia en nuestro plan, perdemos a otro jugador. Claro que no estamos contentos con la situación, pero como dije, la temporada no ha comenzado todavía. Tenemos el primer partido oficial el sábado y tenemos que mantener la confianza, preparar bien el partido y tratar de ganar”, manifestó Ancelotti.

Y es que este sábado, 5 de agosto, desde la 1:30 p.m. (hora colombiana), Bayern Múnich enfrentará al Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania. Después, el 18 de agosto, comenzará su defensa del título en la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen. La temporada se viene y James se perderá el arranque de ella.

“Es una lesión en la que tiene que estar fuera durante dos o tres semanas, pero no será un problema, porque como he dicho, la temporada no ha comenzado todavía. Por eso estamos a tiempo de cambiar si perdemos a un jugador importante por dos o tres semanas”, agregó el técnico italiano, en referencia a la lesión del jugador colombiano.

Rodríguez es duda para los compromisos por la jornada 15 y 16 de la eliminatoria mundialista camino a Rusia 2018, frente a Venezuela y Brasil, el 31 de agosto y 5 de septiembre, respectivamente. La selección Colombia es segunda, con 24 puntos, y está cerca de clasificarse por segunda vez consecutiva a la máxima cita del balompié.