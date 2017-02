Gobierno debe dar cuenta de los fracasos tecnológicos que afligen a la GRC dice oposición

Los partidos de oposición quieren que el gobierno federal informe al Parlamento qué está haciendo para arreglar los crónicos y peligrosos fallos de TI que afectan a la policía nacional de Canadá. Esta semana,un medio de noticias informó sobre un memorándum sin reservas del comisionado Bob Paulson de la RCMP al ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, donde advirtió de "consecuencias catastróficas" si el servicio fallara y las interrupciones de la red informática continúan. Paulson señaló que el nivel de servicio proporcionado por la agencia de apoyo técnico del gobierno federal, Shared Services Canada, ya ha dañado las operaciones policiales, la integridad del sistema de justicia penal y ha amenazado a los oficiales y la seguridad pública. "Estoy muy preocupado de que las cuestiones de la RCMP no hayan sido tratadas a fondo, afectando así la eficiencia operacional y la seguridad", declaró el gobierno conservador en un comunicado del Parlamento sobre sus planes de enfrentar satisfactoriamente las preocupaciones de la GRC El crítico de seguridad Tony Clement. Goodale expresó su profunda preocupación por las cuestiones técnicas de la RCMP en una carta del 6 de febrero en la que solicitaba una reunión con su colega del gabinete Judy Foote, el ministro responsable de Servicios Compartidos de Canadá. Pero el crítico de seguridad pública de los nuevos demócratas, Matthew Dubé, dijo a CBC News que estas cuestiones han estado en el radar del gobierno durante meses. "Cuando se ve un ejemplo como el impacto que estos fallos de TI pueden tener, cuando es algo así como la seguridad pública, sin duda agrega un sentido de urgencia. Espero que eso sea, perdone la expresión, la patada en el culo que este El gobierno necesita comenzar a actuar en este archivo ", dijo Dubé. Paulson ha pedido permiso al gobierno para cortar algunos de sus lazos con el SSC, hasta ahora en vano. Dubé dijo que es algo que debe ser considerado, tal vez por el comité de seguridad pública de la Cámara de los Comunes. "Sé que, la agencia de espionaje de Canadá, el CSIS recibió la exención y la RCMP no lo hizo.Pienso que es donde la transparencia entra en juego. Sería interesante explicar por qué el SCRS y no la RCMP y qué razones se dan por no dar eso Exención ", reveló.Servicios Compartidos es el departamento federal creado en 2011 para hacerse cargo de la entrega de correo electrónico, centros de datos y servicios de red para 43 agencias gubernamentales. En ese momento, el gobierno anterior dijo que el objetivo era mejorar la seguridad cibernética del gobierno mientras ahorraba dinero. Clemente era entonces presidente del Consejo del Tesoro y anunció la creación de SSC. Desde entonces, la RCMP , la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá , el Departamento de Defensa Nacional y Estadísticas de Canadá y otros departamentos han reportado serios problemas de TI. La RCMP tiene una larga lista de quejas sobre el SSC, incluyendo la provisión de auriculares telefónicos defectuosos para los despachadores 9-1-1, fallas informáticas de larga red que afectaron el despacho de oficiales y bases de datos de misión crítica, así como fallos de hardware que resultaron en el Pérdida permanente de información policial. Además de sus deberes policiales nacionales, varias provincias y municipios contratan a la RCMP para vigilar sus jurisdicciones. La Procuraduría General de Alberta, Kathleen Ganley, dice que la seguridad de la policía es una prioridad. "Agradeceríamos cualquier cambio en el apoyo federal de TI que beneficiaría a los oficiales de la GRC en Alberta", anunció.