Fuerte sismo de magnitud 5 sacude a la capital de Panamá y genera alarma

Un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter sacudió hoy la capital de Panamá y centenares de personas abandonaron sus oficinas en las torres y otras edificaciones que colman la ciudad, sin que se hayan reportado daños materiales o víctimas. El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (UP-estatal), Luis Eduardo Camacho, confirmó que se trató de un temblor de magnitud 5 en la escala abierta de Richter, y que generó una "vibración fuerte" que se sintió durante unos 5 segundos. Camacho precisó que el epicentro del temblor se registró en el Archipiélago de Las Perlas, en el Golfo de Panamá, descartó un alerta de tsunami y aseveró que el movimiento se sintió además, de en la capital, en las áreas de Chitré, Chorrera, Chepo y la isla de Taboga. El experto añadió que pasada una hora después del movimiento telúrico no se había registrado réplicas, y que, de llegar a haberlas, se espera que no sean de magnitudes importantes. Por su parte, el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá, José Donderis, informó de que pasada más de una hora después del temblor no había reportes de daños materiales ni a personas, a pesar de que el sismo fue percibido en toda la costa central del Pacífico del país. El movimiento telúrico se sintió, durante varios segundos, alrededor de las 14.35 hora local (19.35 GMT), e inmediatamente se observó la evacuación de edificios de oficinas en el centro capitalino, constató Efe. Minutos después el Sinaproc de Panamá publicó a través de su cuenta en Twitter que un "informe preliminar indica que la magnitud de sismo fue de 5,0" en la escala abierta de Richter, "con epicentro en la Bahía de Panamá", frente a la ciudad. Varias estaciones del Metro de la capital fueron evacuadas inmediatamente después del sismo como medida de seguridad y minutos después el servicio fue suspendido por completo durante aproximadamente hora y media. Los cuerpos de socorro realizaron una inspección en la única línea del subterráneo, que volvió a operar a las 16.12 hora local (21.12 GMT), de acuerdo con el reporte que hizo en Twitter la administración de la vía. Casi una hora después del sismo el cuerpo de Bomberos informó a la ciudadanía que podía retornar a sus oficinas o residencias. Los medios locales difundieron testimonios de personas que dijeron que sintieron que se les venían encima las paredes de sus oficinas en la capital panameña, donde los temblores son una rareza. El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá dijo que seguramente el "tipo de construcción" hizo que se sintiera más fuerte el temblor en muchas partes de la capital. Recordó que el último sismo que causó daños materiales, no a personas, a la capital panameña se registró en 1971, tuvo una magnitud de 5,6 en la escala de Richter y se le bautizó como "el sismo Pelé".Por esos días había visitado la Ciudad de Panamá el astro brasileño del fútbol Edson Arantes do Nascimento. Panamá, 20 feb (EFE).-