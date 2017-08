Fanshawe college sigue a la vanguardia de la educación internacional

Por: Nelson Melgar

Saludos de La oficina internacional de Fanshawe College. ¡Aunque usted no lo crea la población estudiantil de London y en general de Canadá está disminuyendo! Hace algunos años escuchamos que se cerraban escuelas elementales, luego escuelas de educación media, pues bien, este efecto domino ha alcanzado a las instituciones de educación superior también. En los últimos años Colleges y Universidades han experimentado esta disminución de estudiantes nacionales en sus matrículas, con el subsecuente impacto en el ingreso económico para la institución, además del recorte presupuestario del gobierno central. ¡No será extraño escuchar que el futuro algún College o universidad va a tener que cerrar por falta de estudiantes! ¿Y que hay de los estudiantes internacionales? En un principio las instituciones educativas de todo nivel creyeron en el multiculturalismo, como algo de moda y que sería bueno tener un programa internacional que permitiera el intercambio cultural de los estudiantes, pues bien, esto que era como una moda en un principio se ha convertido en una parte vital para la sobrevivencia institucional educativa y considerada en los presupuestos anuales.

Fanshawe College ha estado en esta iniciativa desde hace más de 7 años, a un principio como un experimento internacional el cual se ha convertido en parte esencial de sobrevivencia institucional, con todo lo que esto conlleva, promoción científica, redes sociales, control de presupuesto de inversión y retorno, metas por territorio, estrategias de penetración del mercado, política internacional, porcentaje de Visa aprobadas, servicio al cliente estandarizado, uso de plataformas on-line a todo nivel, además de las políticas federales del gobierno respecto a la inmigración, etc. Históricamente Fanshawe Internacional ha crecido exponencialmente año tras año hasta lograr actualmente 3,500 estudiantes internacionales con tendencia al crecimiento, actualmente hay estudiantes de 70 países alrededor del mundo.

¿Cuál es el impacto del crecimiento de la población estudiantil internacional en la ciudad de London? Solo basta tomar un autobús a las 8 a.m. en las rutas # 2, 4, 17, 21, 27, 36, etc. Para enfrentar esta realidad, la cara de la ciudad está cambiando a ser más multicultural, y con esto el beneficio económico para la ciudad, tiendas multiculturales se han proliferado o expandido, los bancos, centros comerciales, edificios para rentas, raíz e hipotecas ha crecido, venta de medios de transporte desde bicicletas hasta automóviles, etc. La población estudiantil internacional invierte miles, sino millones de dólares por año en alojamiento, comida, bienes y entretenimiento en la ciudad de London.

¿Cómo parte de la comunidad Latina en London, como podemos ayudar? En primer lugar, siendo tolerantes con los nuevos estudiantes internacionales en la comunidad; en segundo lugar, siendo más hospitalarios con los recién llegados y el tercer lugar, entenderlos en su proceso de adaptación, ya que una vez nosotros mismos estuvimos en su lugar. ¡Pero existe otra forma de cómo ayudar a nuestros parientes también! Para obtener una Visa de Estudios se necesita: 1) Poseer una Carta de Aceptación de una institución DLI (institución autorizada para la enseñanza); 2) Demostrar que se poseen los recursos para estudiar y vivir en Canada, aquí es cómo podemos ayudar, si usted ofrece alojamiento y alimentación a su pariente, está contribuyendo con el 50% del requisito pedido, muchas familias locales ya están contribuyendo en esta parte y 3) Tener una edad entre 17-35 y con buena salud, sería una condición ideal para ser candidato para una Visa de Estudios. Debe de saber que ahora el Gobierno ofrece permiso de trabajo a medio tiempo durante la carrera y hasta 3 años de permiso de trabajo a tiempo completo después de graduación, esta es la oportunidad para acumular puntos para el proceso de inmigración. ¡Déjeme decirle que, de acuerdo a mi observación personal, la mayoría de estudiantes internacionales tiene un objetivo final, ser residentes y eventualmente ciudadanos canadienses!

Quiero agregar que en la Oficina Internacional de Fanshawe College también ofrecemos información para estudiantes y profesionales locales sobre carreras y oportunidades de desarrollo profesional.

Si necesita más información sobre cursos de Inglés, carreras y posgrados, visite nuestro sitio web: www.fanshawec.ca/international o por teléfono: 519 452 4430 Ext 4072 o por Email: nmelgar@fanshawec.ca. Sera un gusto atenderlos!