Estreno Internacional “Al otro lado del muro” en Toronto

El pasado primero de mayo se estrenó en la ciudad de Toronto el documental “Al otro lado del muro” (“The other side of the wall”), una coproducción hispana/mexicana que compite en la sección Internacional a Competición del Festival HotDocs, producido por María López.

Esta cinta, se estrenó en sus países de origen España, en el Festival de Cine de Málaga donde le otorgaron la mención especial del jurado y en México en el Festival de Cine Ambulante.

“Al otro lado del muro” muestra implícitamente el tema de la migración ilegal y todo lo que conlleva una situación como esta enmarcada entre la desigualdad y las pocas oportunidades que tiene una persona cuando llega a un país en estas condiciones.

Se muestra en escena los muros que separan a Rocío, Alejandro y sus dos hermanos pequeños, de su madre. Rocío, es una hondureña que atravesó México con sus hijos buscando mejores oportunidades y que cayó en prisión para pagar por los crímenes de alguien más.

Cuando su madre es sentenciada a 10 años en una prisión mexicana por cargos cuestionables, los adolescentes Rocío y Ale no tienen más remedio que desempeñar el papel de madre y padre de sus dos hermanos menores. Como inmigrantes hondureños que viven en México, carecen de documentos de trabajo, lo que hace que las oportunidades de empleo sean escasas.

Mientras que el más viejo, Ale, intenta su mejor para tomar decisiones racionales para el bien de la familia, la presión monta. Las finanzas son apretadas, su novia está esperando y su hermana Rocío está probando sus límites adolescentes, queriendo menos responsabilidad y más libertad.

Temiendo que se metan en problemas, Ale se aprieta y las tensiones entre ellos aumentan. A medida que las preocupaciones sobre el futuro se intensifican, Ale debe tomar la difícil decisión entre mantener a la familia unida en México o romperlos para cruzar la frontera de los Estados Unidos para trabajar. Sabiendo de los agujeros que conforman a la justicia mexicana, pensar en lo que hace con los centroamericanos, es para ponerse a temblar.

el próximo siete de mayo se estará presentando en Dom, 7 de mayo 1:00 PM en el Museo Aga Khan

Por: Carolina Gómez