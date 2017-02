‘Esto no es una broma:’ Confusión, luz de la luna y otros puntos culminantes de Oscar

Hubo drama, comedia e incluso un giro de la trama el domingo en los 89os Premios de la Academia en Los Ángeles. Aquí están algunos momentos memorables que se destacaron y, por supuesto, el que estaba por encima del resto. El error Los mejores presentadores de películas Warren Beatty y Faye Dunaway, protagonistas de la clásica película Bonnie y Clyde, estuvieron casi involucrados en el mayor robo de Hollywood de todos los tiempos cuando anunciaron erróneamente que La La Land había ganado. Mientras el elenco y el equipo de la película celebraban el escenario, el productor de La La Land , Jordan Horowitz, tomó el micrófono y realizó la corrección. "No, hay un error. Moonlight , ustedes ganaron la mejor película", dijo. "Esto no es una broma." La firma de contabilidad PwC, antes conocida como PricewaterhouseCoopers, ha manejado la votación de Oscar por décadas. PwC envió una declaración pidiendo disculpas por el error, diciendo que los presentadores recibieron "el sobre de la categoría equivocada", mientras prometieron una investigación. "Apreciamos la gracia con la que los nominados y Jimmy Kimmel manejaron la situación", dijo el comunicado. El director de Moonlight Barry Jenkins y su equipo subieron al escenario parecían sorprendidos tras la revelación de Horowitz. "Incluso en mis sueños esto no puede ser cierto", dijo Jenkins.Hubo muchas ovaciones de pie en la ceremonia, pero una de las más fuertes fue para la aparición sorpresa de 98 años de edad, la NASA jugador valioso Katherine Johnson, la inspiración de la película Hidden Figures . Johnson fue presentado por Taraji P. Henson -que la retrató- y sus co-estrellas en la película sobre mujeres matemáticas y físicos negros que ayudaron a la NASA en la carrera espacial estadounidense con los soviéticos. Henson llamó a Johnson "una verdadera NASA y héroe americano" como la mujer que trabajó para la agencia espacial durante tres décadas y que anteriormente recibió una medalla presidencial de libertad agradeció a la audiencia.En un momento dado, el anfitrión Jimmy Kimmel prezó una gavilla de turistas sin sospechar. El grupo pensó que iban a una exposición pero terminó en la primera fila con Meryl Streep y Casey Affleck. El editor de sonido de Montreal Sylvain Bellemare gana Oscar Los turistas interactuaron torpemente con estrellas de cine, con algunas manos temblorosas con Ryan Gosling y otros frotando el premio Oscar de Mahershala Ali como si les otorgaran tres deseos. Kimmel incluso había Jennifer Aniston darle gafas de sol a una mujer con un stick selfie. El pedacito fue inspirado, pero eventual arrastrado encendido y encendido ... y encendidoKimmel ha tenido una feud de larga data con el actor Matt Damon , que se derramó en los Oscar. "Conozco a Matt desde hace mucho tiempo", dijo Kimmel. "Conozco a Matt desde hace tanto tiempo, cuando conocí a Matt, yo era el gordo". En varios puntos de la ceremonia, Damon intentó darle un paseo a Kimmel mientras caminaba por el pasillo. Kimmel, por su parte, envió a Damon's We Bought a Zoo como parte de los segmentos periódicos de la noche en películas del pasado que las estrellas admiraron. Cuando Damon finalmente subió a presentar un Oscar de guión, Kimmel se hizo con la orquesta e inició personalmente la llamada música "wrap it up" cada vez que Damon intentaba hablar.