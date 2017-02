En Winnipeg un centro de hogar temporal no tiene más espacio para los refugiados que cruzan la frontera

Un centro de Winnipeg que da la bienvenida y acoge a los recién llegados está haciendo una llamada pública de ayuda, después de recibir otra oleada de solicitantes de asilo durante el fin de semana. Welcome Place, un hogar temporal para recién llegados en Winnipeg, está lleno y no tiene más habitaciones para los solicitantes de refugio que aún pueden venir a la ciudad el domingo. "Esa es una gran preocupación", informó Rita Chahal, directora ejecutiva del Consejo Inter-religioso de Inmigración de Manitoba. Por lo menos 21 solicitantes de asilo fueron capturados por la RCMP caminando hacia Manitoba durante las primeras horas del sábado por la mañana. Entre ellos había una familia con un bebé y un niño pequeño, dijo Chahal. "Cuando sostuve a ese niño de dos años en mis brazos ya los seis meses de edad, pensé: 'Dios mío, ¿y si algo les pasara a estas personas, saben, en este clima frío?' Y caminaron durante seis horas, esta familia, es realmente desgarrador ". La oleada es la última en una tendencia de los solicitantes de refugio huyendo a pie de Manitoba desde los Estados Unidos. Chahal dijo que está preocupada por lo que pasará si más solicitantes de asilo se presentan en Welcome Place. "Los números, si continúan creciendo, no tengo los recursos financieros para contratar más personal", anunció el pasado domingo. Chahal dijo que el Consejo Inter-religioso de Inmigración de Manitoba podría usar más donaciones o ayuda de otras agencias para encontrar lugares donde los refugiados puedan permanecer temporalmente. Anteriormente, le había dicho a la prensa que tenía que reasignar a los pocos empleados del centro de otros programas, como ayudar a los refugiados a encontrar abogados, vivienda permanente y empleos , para mantenerse al día con la afluencia de reclamaciones presentadas . Hospitality House, otro hogar de Winnipeg que recibe refugiados patrocinados, dijo el domingo que no puede ayudar a Welcome Place porque también no tiene espacio para más gente. "No hay posibilidad", señaló Karin Gordon, quien agregó que la casa no suele tener en refugiados no patrocinados y que actualmente está en obras de renovación. Gordon manifestó que los miembros de la junta directiva se están reuniendo esta semana para ver si pueden apoyar a Welcome Place si llega otra oleada de gente.