En toronto se realizó el evento “Nuevas Estrategias para una Nueva América del Norte”

Los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron para una mesa redonda en un evento de Toronto titulado "Nuevas Estrategias para una Nueva América del Norte", convocado por el Consejo Canadiense para las Américas. Sus países han tenido comienzos contrastantes con la administración de Donald Trump. El primer ministro Justin Trudeau tuvo una primera visita libre de conflictos a Washington la semana pasada . Varios ministros han tomado medidas positivas, de manera similar, con sus contrapartes. Pero conversaciones similares con México fueron canceladas abruptamente por las amenazas del nuevo presidente estadounidense de construir un muro a lo largo de la frontera con México para acabar con la inmigración y hacer que los mexicanos paguen por ello, aunque no está claro cómo hacerlo. Videgaray dijo a la audiencia de Toronto que él y sus oficiales continúan trabajando constructivamente con Washington, a pesar de esta guerra de palabras acaloradas.Se ha asegurado a los canadienses que la insatisfacción de Trump con el TLCAN estaba dirigida a México, no a su socio del norte. ¿Estaría Canadá tentado de cortar los lazos con México para salvar sus propios intereses económicos? Primero, nada está sucediendo pronto, Freeland recordó a su audiencia de Toronto, especialmente desde que el negociador comercial de Trump aún no ha sido confirmado y Estados Unidos debe mantener un período de consulta de 90 días antes de que empiecen las conversaciones. "Todos colectivamente tenemos que tener cuidado de no adelantarnos a nosotros mismos", señaló. Pero cuando empiezan las conversaciones, "el TLCAN es un acuerdo de tres países", indicó Freeland. "Si hubiera nuevas negociaciones, éstas serían negociaciones tripartitas". Los comentarios de Freeland parecen contrastar con las intenciones declaradas de Trump de tratar con los países uno a la vez para obtener el mejor trato para América. Videgaray manifestó que entendía si Canadá se mantuvo alejado de algunas de las cuestiones bilaterales de su país con Estados Unidos. Cada país tendrá naturalmente su propia agenda, dijo. Freeland expresó el martes que los recientes ejemplos de cooperación bilateral entre Canadá y México -como el levantamiento de Canadá de sus requisitos de visado, que el ministro dijo el martes ya era positivo para el turismo y otros negocios- y la plena reapertura de sus fronteras a la carne canadiense, Eran "señales realmente alentadoras".En un discurso anterior a la misma audiencia, el ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo, habló sobre la forma en que los dos países cooperaron durante las negociaciones de la Asociación Transpacífica para asegurarse de que los Estados Unidos y Japón no reescribieran las reglas de contenido regional para el sector automotriz. Manera que era perjudicial para los socios del TLCAN de Estados Unidos. Guajardo dijo que la retórica de Trump sobre el acuerdo comercial que es responsable de la pérdida de puestos de trabajo en los estados de "cinturón de óxido" no es válida. Las pérdidas de empleos, reveló el ministro mexicano, estaban en negocios que no estaban bien integrados en las cadenas de suministro norteamericanas. Las empresas que participan en el comercio regional norte-sur en realidad estaban creciendo, dijo. El ex primer ministro Brian Mulroney anunció a la misma gente durante sus comentarios en el desayuno que sacrificar la relación de Canadá con México para tratar de complacer a los estadounidenses sería "para los perdedores ... y Canadá es un ganador"."A veces será bilateral, ya veces será trilateral", dijo de discusiones sobre cómo mejorar el acuerdo negociado por primera vez cuando estaba en el cargo. "Creo que al final del día terminamos con un TLCAN actualizado y modernizado". "Donald es un poco heterodoxo como presidente", agregó Mulroney sobre Trump, un hombre que dice que sabe de sus círculos sociales en Nueva York y Palm Beach, Florida. "Eso no significa que no pueda sorprender por el lado positivo, Y creo que eso es lo que va a hacer. "Vamos a salir de esto en una sola pieza", dijo el ex primer ministro. "Si tuviera que apostar un dólar, apostaría por eso ahora mismo". Mulroney dijo que sabía que el gobierno de Trudeau estaba haciendo bien hasta ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos, porque habló directamente con Trump el sábado por la noche durante una recaudación de fondos de caridad en el complejo de Florida que posee el presidente.