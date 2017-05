Emma Watson hace historia al recibir un premio sin distinción de género

Esta semana la actriz Emma Watson se llevó el primer galardón a mejor actuación en la historia que no hace distinción de género, por su papel en ‘La Bella y la Bestia’.

“La decisión de MTV de crear un premio sin género para la interpretación significará algo diferente para todos. Pero para mí, indica que la actuación es sobre la habilidad de ponerte en los zapatos de otro. Y eso no es necesario separarlo en dos categorías diferentes. La empatía y la habilidad para usar tu imaginación no deberían tener límites”, dijo la actriz al recibir las palomitas doradas en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

Watson, de 27 años competía con actores como Hugh Jackman (Logan) o James McAvoy (Split). El galardón lo recibió de manos de Asia Kate Dillon (Billions), quien se define como una persona de género no binario, y quien también fue noticia e lmes pasado por enviar una carta a los Emmy en la que cuestionaba la división de los galardones por cuestión de género.

“Este es el primer premio que celebra las interpretaciones libres de ninguna distinción de género. Hoy celebramos las actuaciones de seres humanos, porque la única distinción que deberíamos hacer cuando se trata de premios es entre increíbles interpretaciones”, dijo Asia antes de entregar el galardón.

Watson también aprovechó para agradecerle Asia por educarla pensando en la inclusión y la paciencia de una forma amorosa. Además dijo que no recibía el premio tanto por su interpretación como actriz sino por el personaje que representaba. “Bella es una chica que vive en una villa en donde todos le quieren hacer creer que el mundo es pequeño, con muy pocas oportunidades para ella, pero su curiosidad y pasión por el conocimiento y su deseo por más en la vida la salvan de la alienación. Me encantó interpretar a una mujer que no aceptara nada de eso Estoy muy orgullosa de ser parte de una película que celebra la diversidad, la literatura, la inclusión, la alegría y el amor”.

Los MTV Movie Awards son unos de los galardones más incluyentes. En la entrega de premios de 2016, su característico galardón al mejor beso lo ganó la escena entre dos jóvenes homosexuales en la película Moonlight, que también ganó un Óscar por mejor película.

Este año los premios también han reconvertido su galardón a mejor pelea en el premio a la mejor lucha contra el sistema, que obtuvo la película Talentos Ocultos, una historia basada en hechos reales, sobre tres mujeres afroamericanas que impulsaron la carrera de las mujeres en la Nasa en los años setenta.

Estos premios se diferencian del otros como los Óscar o los Globos de Oro, por un tono informal, en los que también incluyen categorías como Mejor beso, Mejor escena dramática o Mejor lucha contra el sistema. A su vez, el galardón se destaca por tener la forma de una bolsa de palomitas.

http://www.semana.com/