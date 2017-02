El supuesto nexo entre Odebrecht y la campaña de Santos niega haber recibido dinero

El empresario colombiano Andrés Giraldo, a quien el exsenador Otto Bula, detenido por los sobornos de la constructora Odebrecht, dijo haber entregado un millón de dólares procedentes de esas coimas para dar a la campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos, negó hoy haber recibido ese dinero.

“Estoy dispuesto a ir ante el polígrafo. No recibí dinero de Otto Bula”, dijo Giraldo en una entrevista con la emisora Blu Radio en la que reconoció que sí mantuvo una reunión con el exsenador pero en la que negó que hablaran de la campaña electoral porque fue posterior.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo ayer que Bula afirmó haber entregado ese millón de dólares, de los 4,6 millones de dólares que recibió como coima, a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014 a través de Andrés Giraldo.

El escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht también salpicó al candidato del partido uribista Centro Democrático en 2014, Óscar Iván Zuluaga.

Según reveló recientemente el semanario brasileño Veja, parte de los honorarios del publicista Duda Mendonça, que lo asesoró en la campaña, fueron pagados por Odebrecht.

Giraldo también señaló que en su reunión “no se me habló de ningún proyecto vial, de ninguna carretera”.

Asimismo, dijo que si hubiera recibido el dinero que Bula asegura haber entregado “lo menos que uno hace es salir corriendo y darle aviso a las autoridades”.

Las investigaciones en Colombia se han centrado en los millonarios contratos obtenidos por Odebrecht para la construcción de la autopista Ruta del Sol II, que comunica al centro con el norte del país, aún no concluida, y para las obras de mejora de la navegabilidad del río Magdalena, el principal de Colombia.

Sin embargo, también alcanzan una obra contratada por la Empresa de Acueducto de Bogotá en la cual han sido detectadas igualmente irregularidades.

Por los sobornos pagados por la Ruta del Sol II están detenidos, además de Bula, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien aceptó cargos por haber recibido 6,5 millones de dólares.

Por su parte, Prieto concedió una entrevista al diario El Tiempo en la que reconoció conocer a Giraldo “hace más de 20 años”.

“Es uno de mis amigos personales. Y le digo una cosa: ni a él ni a nadie envié a recibir dinero en mi nombre, y menos ante un señor como Bula”, afirmó.

Sin embargo, negó que el empresario tuviera “ningún vínculo” con la campaña presidencial de 2014.

Prieto subrayó que durante el tiempo que duró la campaña electoral ni siquiera vio a Giraldo porque el ritmo “es tan frenético que uno deja no solo los amigos, sino hasta la familia”.

En referencia al encuentro que mantuvieron el empresario y Bula, aseguró que “entrega de dinero no pudo haber”.

“Andrés me dijo que lo contactó Bula y se reunió con él para pedirle -aprovechando nuestra amistad- que yo le hiciera un favor. Y yo le pregunté: ‘¿quién es ese señor?’ Y cuando lo buscamos por internet no nos gustó para nada lo que leímos. Le dije: ‘a kilómetros de ese señor'”, destacó el exgerente de la campaña de Santos.

Según detalló, el mensaje que le envió Bula a través del empresario era “que lo apoyáramos con el proyecto de un acueducto”, lo que comentó que “obviamente no se hizo”.

“Los recursos de la campaña fueron producto de un crédito del Banco de Colombia, el cual se canceló con la reposición de los votos obtenidos en primera y segunda vuelta”, agregó Prieto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que iniciará una investigación que girará alrededor de “si se omitió haber reportado un gasto de campaña” y si se incumplió “la prohibición expresa de que un Gobierno, persona jurídica o natural del extranjero, haga aportes a campañas de índole nacional”.