El Sevilla mantiene el pulso y el Atlético protagoniza una remontada heroica

Madrid, 12 feb (EFE).- Un gol del argentino Joaquín Correa al poco de saltar al campo dio la victoria al Sevilla en Las Palmas (0-1), lo que le permite mantener el pulso con Real Madrid y Barcelona, mientras que el Atlético de Madrid defendió su plaza en la 'zona Champions' con una remontada heroica ante el Celta (3-2). Correa llevaba apenas tres minutos en el campo cuando recibió un balón prolongado por Vicente Iborra y desequilibró un encuentro en el que ambos equipos habían malogrado sus ocasiones. No pudo estar más acertado el técnico Jorge Sampaoli en los cambios, puesto que de ellos surgió el triunfo, necesario para mantener el ritmo del Real Madrid y el Barcelona, a los que sigue teniendo a tres y dos puntos, respectivamente. No ganaba el Sevilla en Las Palmas desde noviembre de 1987 y, tras dos partidos sin vencer -contra Espanyol y Villarreal-, un nuevo tropiezo le hubiera supuesto al cuadro andaluz verse más presionado por sus perseguidores. Supo esperar su momento y se mantiene como la alternativa más cualificada a los grandes, en tanto que el equipo insular vio cortada su marcha en casa y se aleja cada vez más de Europa. El Atlético sigue en la 'zona Champions' tras amarrar los puntos ante el Celta en un partido que tuvo perdido y en el que incluso parte del público del Vicente Calderón estaba reprobando la actuación de alguno de sus hombres. El duelo entre los dos eliminados en las semifinales de la Copa del Rey tuvo un desenlace inesperado porque el Celta dominaba en el marcador y en el partido por 1-2 tras la diana del sueco John Guidetti (m.78), pero el conjunto de Diego Pablo Simeone no se rindió y encontró la recompensa en dos goles seguidos (minutos 86 y 88) del belga Yannick Carrasco y del francés Antoine Griezmann. Un error del portero Miguel Ángel Moyá permitió al argentino Gustavo Cabral abrir la cuenta en el inicio este atractivo partido (m.5), pero el gran protagonista del primer periodo fue Fernando Torres. El internacional español compuso una obra de arte para firmar el primer empate a los once minutos, con un remate de espaldas que superó por alto al portero Sergio Álvarez, pero justo antes de la media hora no aprovechó un penalti. Le persiguió también al madrileño la maldición rojiblanca en las penas máximas y lo envió al larguero. El Celta se recompuso y tuvo la victoria con su mejoría y el gol de Guidetti, pero un tremendo empalme de Carrasco, poco antes pitado por algunos aficionados, significó el principio de la remontada heroica que rubricó Griezmann, quien incluso pudo después hasta ampliar el marcador. Al final, victoria vibrante del Atlético en un emocionante choque que le deja en puestos de Liga de Campeones, con un punto más que la Real Sociedad y a cuatro puntos del Sevilla. El Villarreal dio un paso atrás en su lucha por alcanzar dicha zona al ceder un empate ante el Málaga (1-1). Además lo hizo con polémica. El conjunto andaluz reclamó amargamente un penalti sobre el brasileño Charles con 0-1 en el marcador y protestó airadamente por una pena máxima señalada en la segunda mitad que significó el tanto de Bruno Soriano. Los castellonenses no pudieron culminar su reacción porque el germano-italiano Roberto Soriano fue expulsado a los 72 minutos, aunque el Málaga tampoco supo aprovecharlo. Al final, tablas que deja al Villarreal sexto a seis puntos del Atlético. El Sporting se hizo con una dosis de oxígeno de gran valor al vencer en Butarque al Leganés, del que le separan ahora tan solo dos puntos. Era un partido clave para el conjunto de Joaan Francesc Ferrer 'Rubi', que logró su primera victoria en el banquillo asturiano. Roberto Canella (m.66), en una acción desafortunada del meta Iago Herrerín, y Jorge Franco 'Burgui' (m.83) firmaron la importante victoria sportinguista ante un rival que sigue negado con el gol y que ya lleva diez encuentros sin ganar -no lo logra desde el 21 de noviembre ante Osasuna-. Esta victoria supone una inyección de moral tremenda para el Sporting e incluso para Granada -cerrará este lunes la jornada ante el Eibar- y Osasuna, ya que el Leganés es el que marca la salvación. José Antonio Pascual