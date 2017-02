El proyecto de Prom comienza por tercer año en Hamilton

Si tus recuerdos de baile y graduación traen nostalgia o temor, los recuerdas porque fueron ocasiones trascendentales. Sin embargo, con el aumento de los costos de nuevos trajes y vestidos, el cabello y el maquillaje, muchos niños terminan por no poder asistir. Prom Proyecto Hamilton dice que ningún estudiante merece perder sus hitos sólo porque no puede permitirse el lujo de participar. Ahora en su tercer año, el proyecto ofrece ropa formal y accesorios usados ​​gratis a los adolescentes que de otro modo se irían. Ahora está buscando donaciones para el proyecto de este año. ulie Densham, de la Fundación del Distrito Escolar Hamilton-Wentworth, dice que el proyecto ayuda a eliminar las barreras para los estudiantes. "Prom, graduación, eventos especiales al final del año son realmente acontecimientos importantes, y hemos encontrado en el pasado que hay muchos estudiantes que simplemente no asistirán a estos eventos porque no tienen cosas que usar", dice .Densham creó el proyecto cuando formó parte de la Junta Escolar del Distrito de Niagara hace unos 10 años, después de escuchar a su hija adolescente hablando con una amiga que no iba a graduarse porque no tenía nada que usar. "Casi se puede ver que se quedan más altos, un poco más orgullosos, sonríen un poco más fácilmente. Normalmente cuando terminamos nuestro rodaje, están bastante felices", dice. "Este es Canadá, vivimos en abundancia aquí, lo que reconozco todos los días", dice. "Pero al entrar en ese ambiente, cuando los niños pasan, definitivamente puedes ver que tenemos que cuidarnos unos a otros un poco mejor. Eso es lo que hace - parece ser un impulso para su autoestima". Proyecto incluye desfiles de moda, días de compras La edición de este año del proyecto se lanza este mes, con las donaciones aceptadas en cualquiera de las 20 localidades participantes . El 25 de marzo, habrá un desfile de moda gratuito en el centro comercial Limeridge, donde los niños modelan las últimas modas, y parte de la ropa en el armario del proyecto. Proyecto Prom 2017 4 Los organizadores del proyecto 2017 Prom están buscando donaciones. (HWDSB) Más tarde, habrá dos eventos de "compras" el 29 de abril y 6 de mayo, donde los adolescentes que buscan ropa formal serán bienvenidos, sin hacer preguntas. El Proyecto Prom da la bienvenida a todas las donaciones de ropa formal nueva y de uso suave, y particularmente ver una escasez de ropa de tamaño más pequeño para los niños, y vestidos de tamaño más grande para las niñas. Aquellos interesados ​​en el voluntariado o la donación de su tiempo y servicios son también bienvenidos, y Densham dice que los hombres son especialmente bienvenidos para ofrecer asistencia a los niños que son tímidos acerca de las compras por sí mismos. "No es un regalo materialista que estamos dando a los niños", dice. "Les estamos dando un sentido de orgullo para que puedan sentirse seguros, e ir con sus amigos a celebrar".