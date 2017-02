El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau y el presidente mexicano,

Enrique Pena Nieto, mientras se mueve rápidamente en su promesa de campaña para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, frente a las negociaciones que podrían reescribir las reglas con su mayor socio comercial, la oficina de Trudeau se quedó en silencio declinando comentar las primeras declaraciones oficiales de Trump sobre el TLCAN desde que asumió el cargo. Sin embargo, las relaciones de Canadá con el nuevo gobierno se espera que encabecen la agenda cuando Trudeau se reúne con sus ministros durante un retiro en Calgary el lunes y el martes. Trump -que dejó en claro su agenda " americana primero" durante su discurso de inauguración- utilizó breves comentarios el domingo durante una ceremonia en la Casa Blanca para reafirmar su intención de reabrir el pacto comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso comenzará con las próximas reuniones con Trudeau y Pena Nieto, dijo. "Vamos a iniciar algunas negociaciones que tienen que ver con el TLCAN. Dirigí una campaña algo basada en NAFTA, "Trump anunció a una audiencia del personal de la administración. "Vamos a iniciar la renegociación del TLCAN, la inmigración y la seguridad en la frontera", dijo Trump. No se indicó fecha para la reunión con Trudeau. La oficina del primer ministro dijo que no tenía detalles adicionales más allá de una llamada telefónica entre los dos líderes cuando dijeron que "esperaban reunirse pronto". Se espera que las relaciones de Canadá con la nueva administración en Washington superen la agenda cuando Trudeau se reúna con sus ministros durante un retiro de dos días en Calgary el lunes y el martes, que incluirá discusiones con un asesor de Trump. Grandes números de empleo fuera de Canadá; Ganancias del Loonie Canadá añadió 48.000 puestos de trabajo en enero, dejando escapar las estimaciones por sólo 10.000. La tasa de desempleo se redujo a 6,8% frente a las expectativas de una lectura plana de 6,9%. Después de un año aproximado 2015 y la mayor parte de 2016, el crecimiento del empleo hacia el norte ha sido fuerte durante cinco de los últimos seis meses. Notarán el aumento continuo en el trabajo a tiempo parcial - en el último año, y las posiciones a tiempo parcial han aumentado en 190K, mientras que a tiempo completo ha caído por 86 K. "Esto mantendrá viva la preocupación de que la economía de Canadá no está generando el 'derecho' tipos de puestos de trabajo", según RBC Dawn Desjardins.El dólar (NYSEARCA: FXC) es más alto en 0.5% contra el dólar y la compra $ 0.7647. Stocks (NYSEARCA: EWC) en Toronto son un 0,5%. Ahora lea: USD / CAD - El dólar canadiense sube por delante del PIB canadiense»