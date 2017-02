El gigante de la serie Juego de Tronos el actor Neil Fingleton muere a los 36 años

Neil Fingleton, un actor de siete pies y siete pulgadas que interpretó al gigante Mag the Mighty en Game of Thrones , murió a los 36 años. El Tall Persons Club dice que Fingleton, que era el hombre más alto de Gran Bretaña, murió el sábado. Los medios británicos informaron la causa como insuficiencia cardíaca. Fingleton fue reconocido por Guinness World Records en 2007 como el hombre más alto del Reino Unido. Nacido en el noreste de Inglaterra en 1980, Fingleton dijo a la página web de Guinness Records en 2006 que "siempre he sido más alto que todos desde que puedo recordar". Su altura le hizo un baloncesto natural, y Fingleton jugó baloncesto universitario en los Estados Unidos para la Universidad de Carolina del Norte y el Colegio de la Santa Cruz en Worcester, Massachusetts. Él pasó a una carrera corta de baloncesto profesional en los EE.UU. y Europa antes de convertirse en la actuación. Apareció en películas como 417 Ronin y X-Men: First Class y en programas de televisión incluyendo Doctor Who y la exitosa serie de fantasía Game of Thrones. En los Juegos de Tronos , el temible Mag era un gigante en el lado norte de la gran pared de hielo que estaba custodiada por el Lord Comandante Jon Snow y los hombres vestidos de negro de Night's Watch.