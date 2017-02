El escándalo de Odebrecht apunta al entorno de Santos y caldea la política colombiana

La más reciente ramificación del escándalo latinoamericano de Odebrecht apuntó hoy al entorno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el anuncio oficial de la investigación que pretende determinar la supuesta entrada de dinero de la constructora brasileña en la campaña electoral de 2014.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) intentará determinar si las campañas de la pasada elección presidencial violaron las normas de financiación, ya que la Fiscalía subrayó que es a ese organismo a quien corresponde realizar las pesquisas.

En este sentido, el presidente del CNE, Alexander Vega, declaró que las indagaciones tendrán como objetivo demostrar dos cosas: “si se omitió haber reportado un gasto de campaña” y si se incumplió “la prohibición expresa de que un Gobierno, persona jurídica o natural del extranjero, haga aportes a campañas de índole nacional”.

Horas antes, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, detalló que el exsenador Otto Bula, detenido por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, afirmó en una declaración jurídica que de 4,6 millones de dólares recibidos como coimas, un millón de dólares tenía como destino a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014.

“Existe el testimonio del señor Bula en el que dice que tomó un millón de dólares, de los cuales descontó un 10 %, que tenían como destino al doctor Roberto Prieto”, dijo Martínez en una rueda de prensa.

En su comparecencia, en la que respondió a todos los periodistas que lo requirieron para resolver las dudas sobre el caso, precisó que la Fiscalía “carece de pruebas” sobre si el dinero efectivamente entró en la campaña de Santos, ya que cuentan con la declaración de Bula únicamente.

Las investigaciones en Colombia se han centrado en los millonarios contratos obtenidos por Odebrecht para la construcción de la autopista Ruta del Sol II, que comunica al centro con el norte del país, aún no concluida, y para las obras de mejora de la navegabilidad del río Magdalena, el principal de Colombia.

Sin embargo, también alcanzan una obra contratada por la Empresa de Acueducto de Bogotá en la cual han sido detectadas igualmente irregularidades.

Por los sobornos pagados por la Ruta del Sol II están detenidos, además de Bula, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien aceptó cargos por haber recibido 6,5 millones de dólares.

Preguntado acerca de las similitudes con el proceso 8.000 contra el expresidente Ernesto Samper (1994-1998), que fue acusado de recibir dinero del narcotráfico para su campaña presidencial, Martínez dijo que “no tiene nada que ver” porque ese fue un proceso judicial y este “será de naturaleza administrativa”.

El fiscal fue también taxativo al señalar que Bula “no vincula para nada” a Santos sobre esa posible financiación ilegal a su campaña e hizo un “reconocimiento” al mandatario, ya que “al enterarse de la compulsa de copias ha manifestado su respeto por las decisiones de la Fiscalía General de la Nación”.

El escándalo de sobornos de Odebrecht también salpica al candidato del partido uribista Centro Democrático en 2014, Óscar Iván Zuluaga.

Según reveló recientemente el semanario brasileño Veja parte de los honorarios del publicista Duda Mendonça, que lo asesoró en la campaña, fueron pagados por Odebrecht, lo que también será investigado por el CNE.

“La llamada es a permitir que el CNE pueda tomar una decisión en derecho y para eso contará con la cooperación de la Fiscalía, no solo por el presunto financiamiento de la campaña del presidente Santos, sino también para el caso del financiamiento (de Zuluaga)”, concluyó Martínez.

Según el fiscal, “obran evidencias” con base en testimonios que indican que uno de los miembros de la campaña de Zuluaga era “el canal de comunicación” con Odebrecht.

Por su parte, Santos solo se pronunció con un mensaje en Twitter en el que pidió una “investigación a fondo” para poder conocer “lo más rápido posible” la verdad sobre la supuesta llegada de dinero de Odebrecht a su campaña.

Quienes salieron en su defensa fueron los miembros del gabinete, que cerraron filas alrededor del mandatario y calificaron la denuncia acerca de la recepción de dinero de Odebrecht como algo “absurdo e inaceptable”.

“Como consta en los libros contables de la campaña registrados ante el Consejo Nacional Electoral, la campaña no recibió financiación por parte de particulares, ya que la totalidad de la misma se financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la Ley”, señalaron en un comunicado.

