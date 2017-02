El colombiano Chaves correrá el Tour y los hermanos Yates el Giro y la Vuelta

El colombiano Esteban Chaves (Orica), vencedor del Tour de Lombardía y podio en el pasado Giro y Vuelta a España, hará su debut en el Tour de Francia el próximo mes de julio, mientras que los hermano Adam y Simon Yates doblarán en Giro y Vuelta a España, según comunicó el equipo australiano. El director deportivo de la escuadra australiana, Matt White, considera que 2017 es "un año vital para el desarrollo del citado trío de jóvenes", animado por los buenos resultados obtenidos en 2016. White dijo que Chaves, que comenzó su temporada 2017 con un segundo puesto en el Tour Down Under, "se ha ganado su derecho a liderar el equipo en la carrera más grande del mundo, el Tour de Francia". "Esteban ha demostrado que está listo y merece esta oportunidad. Creo que es bastante poco realista esperar que alguien gane su primer Tour de Francia, pero físicamente, Esteban ha demostrado que puede pelear por la clasificación general en grandes vueltas y que puede manejar el estrés que conllevan esas carreras", señaló el técnico. Por su parte, los hermanos Yates harán su debut en el Giro de Italia. "El plan para el Giro de Italia es ir con una doble baza con los hermanos Yates luchando por la clasificación general. Es una edición muy especial del Giro y quizás la más dura con una última semana de las más duras que he visto en una grande. Los chicos están a la altura del desafío y es el momento", dijo White. Aunque "la gente pueda pensar que es extraño no enviar al Tour a Adam Yates, que e año pasado fue cuarto", White añade que "la idea es darles a los chicos una base más grande para el futuro, porque ahí es donde se encuentra su mayor potencial". "Sus resultados han sido impresionantes, pero no vamos a ver lo mejor de ellos en algunos años. Decidimos que haremos dos grandes con ellos. La madurez física y la experiencia del Giro y Vuelta serán de gran beneficio para ambos en los próximos años". Los tres corredores se reunirán en la Vuelta a España, "donde todos apoyarán a los hermanos Yates. "Será la única gran vuelta de este año en la que les veremos competir juntos. Esta es también una perspectiva emocionante para nosotros", dijo White. Redacción deportes , 22 feb (EFE).-