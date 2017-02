El alcalde John Tory “decepcionado y frustrado” después de que la policía dijera que no participarían en el desfile del Orgullo

El alcalde de Toronto, John Tory, llamó a la decisión del jefe de policía, Mark Saunders, de que la Policía de Toronto no marchará en el desfile del Pride este año como un "retroceso temporal" en la relación entre la policía y la comunidad LGBTQ. "Por mi parte, estoy muy frustrado y muy decepcionado de que un evento que está destinado a ser, y de hecho es todo sobre la inclusión, de alguna manera se ha convertido en la exclusión", expresó Tory. El cofundador de BLM Toronto Rodney Diverlus señaló el viernes que no estaba sorprendido por la decisión del jefe. "La acción Orgullo realmente fue la culminación de décadas de conversaciones", dijo Diverlus. Tory manifestó que empujar a la gente separada debilita a Toronto como una ciudad. Agregó "No creo que todo este episodio sea útil en términos de cualquier relación que pueda pensar" Sus comentarios se produjeron después de que Saunders anunció que la policía de Toronto no participará en el desfile del Pride de este año tras la presión de algunos miembros de las comunidades LGBTQ. El desfile de Pride de Toronto fue interrumpido el verano pasado por una protesta de Black Lives Matter y sólo se reanudó cuando el entonces director ejecutivo de Pride Toronto, Matthieu Chantelois, firmó una lista de demandas presentadas por el grupo que incluían la prohibición de los carros de la policía en futuros desfiles. Chantelois indicó más adelante que él acordó solamente las demandas para conseguir el desfile que se movía otra vez. La policía continuará teniendo su recepción anual de Orgullo y proveerá seguridad para el desfile, anunció Saunders. "Lo que hemos visto del Servicio de Policía de Toronto es que también están escuchando y sus acciones reflejan el compromiso de continuar la conversación con nuestra comunidad para avanzar", escribió Pride Toronto en un comunicado. "Este festival, este movimiento, debe seguir perteneciendo a todos en nuestra comunidad. Debe ofrecer algo que nos habla a todos y la variedad de experiencias vividas en nuestra comunidad, creando un espacio donde todos podamos sentirnos como en casa ".