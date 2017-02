Cuba recibió más de 680 inmigrantes devueltos tras pacto migratorio con EE.UU.

Más de 680 inmigrantes ilegales han sido devueltos a Cuba desde distintos países, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, desde que en enero los Gobiernos de La Habana y Washington suscribieron un nuevo acuerdo migratorio, informaron hoy medios estatales de la isla. Entre los deportados figuran dos personas que intentaron entrar irregularmente por vía aérea en EE.UU. y que fueron devueltos a Cuba en el primer vuelo chárter destinado a una operación de repatriación desde que el anterior presidente de ese país, Barack Obama, derogó la política "pies secos, pies mojados", según la web oficial Cubadebate. Hasta ahora, y desde que entró en vigor la nueva normativa, EE.UU. había utilizado vuelos comerciales para repatriar a los cubanos que no cumplían los requisitos legales para entrar al país, método por el que fueron devueltas a la isla 40 personas. Según datos del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU., ese país repatrió este viernes a dos mujeres cubanas que arribaron al Aeropuerto Internacional de Miami. El pasado 12 de enero, Obama puso fin con una orden ejecutiva a la política de "pies secos, pies mojados" decretada en 1995 y que permitía a los cubanos indocumentados que llegaban a EE.UU. permanecer en el país de forma legal, mientras que los que eran interceptados en el mar eran devueltos a Cuba. Desde la derogación, los cubanos que ingresan de forma ilegal en EE.UU. ya no reciben un permiso temporal de residencia y tienen que cumplir las mismas condiciones que otros inmigrantes en caso de pedir asilo político. La nota de Cubadebate precisa que además han sido repatriados por vía marítima otros 75 inmigrantes irregulares que intentaban llegar a territorio del país norteamericano. A ellos se suman otros 264 cubanos retornados a la isla entre el 12 y el 15 de febrero tras quedar varados en México al no poder cruzar la frontera y entrar en EE.UU. antes de la derogación de la política migratoria preferencial. Otros 144 cubanos fueron rechazados al tratar de entrar por la frontera aérea de México, mientras que 117 inmigrantes irregulares cubanos fueron devueltos desde Bahamas y 39 desde las Islas Caimán. Desde el 1 de enero al 17 de febrero de este año, la cifra total de cubanos deportados a la isla asciende a 979 desde los países mencionados. Según la Guardia Costera estadounidense, en lo que va del presente año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre, 1.919 cubanos han sido interceptados en el mar al tratar de llegar a las costas del país norteño en precarias embarcaciones, pero desde el pasado 12 de enero se han reducido las tentativas de los llamados "balseros". La Habana, 17 feb (EFE).-