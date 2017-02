CNN en Español dice que la suspensión en Venezuela es extrema y antidemocrática

La suspensión de la señal de CNN en Español en Venezuela es una "reacción extrema" y antidemocrática que perjudica al pueblo venezolano, aseguró hoy a Efe Cynthia Hudson, gerente general del canal. "Ha sido una reacción extrema contra CNN, una reacción que cualquier país que dice ser democrático no la toma", manifestó la directiva de la cadena estadounidense. El Gobierno venezolano ordenó el miércoles pasado la suspensión inmediata de las emisiones del canal estadounidense en el país por considerar que sus contenidos "difaman y distorsionan la verdad" y atentan "contra la paz y la estabilidad democrática" de la nación. "Esta decisión no es buena ni para el Gobierno de ellos, ni para el pueblo venezolano y obviamente no lo es para CNN", manifestó Hudson, quien es también vicepresidente senior del canal en español. La ejecutiva hizo un llamado al Gobierno de Venezuela a dialogar y señaló que sólo hasta hoy recibieron la comunicación oficial de la salida del aire del canal el miércoles pasado. "Si hay un tipo de malentendido con respecto al papel que juega CNN, nosotros con gusto nos podemos sentar y hablar con ellos", dijo Hudson. Indicó que hoy recibieron del Gobierno venezolano la apertura del "procedimiento judicial" y que analizarán los pasos a seguir. Desde el miércoles pasado, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sancionó al canal, los venezolanos sólo pueden ver la programación a través de YouTube y también en el sitio de internet en español, señaló Hudson. La sanción se produjo tras la emisión del reportaje "Pasaportes en la sombra", una investigación sobre una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas económicas. Sobre este especial, la gerente de CNN en Español dijo que fue un trabajo de un año en el que participó el departamento de investigación del canal y que se trataba de pasaportes "reales" venezolanos que fueron a parar a manos de ciudadanos de otros países. Hudson dijo que la suspensión coincidió no sólo con la emisión de este especial, sino con el anuncio de las sanciones económicas de EE.UU. al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, por presunto narcotráfico y la reunión del presidente de EE.UU., Donald Trump, con Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano preso Leopoldo López. "Se unen varias cosas a la vez y yo creo que se sienten golpeados", indicó la directiva al aclarar que el canal no tiene nada que ver con las decisiones que tome el Gobierno estadounidense. Por otro lado, dijo que la corresponsal en Venezuela, Osmary Hernández, sigue, sin embargo, enviando reportajes para el canal internacional, el último de ellos sobre el problema de los alimentos en las escuelas y la desnutrición, aunque no se puede ver en Venezuela por los canales de cable. Miami (EE.UU.), 21 feb (EFE).-