Cineasta sirio nominado al Oscar le fue prohibida la entrada a EE.UU.

Las autoridades de inmigración estadounidenses están prohibiendo la entrada a un cineasta sirio de 21 años que trabajó en una horrible película sobre la guerra civil de su país, The White Helmets , que ha sido nominada para un Oscar.

Según la correspondencia interna de la administración Trump vista por The Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional ha decidido en el último minuto para bloquear Khaled Khatib de viajar a Los Ángeles para los Oscar.

Khatib estaba programado para llegar el sábado en Los Ángeles en un vuelo de Turkish Airlines saliendo de Estambul.

Pero sus planes han sido revocados después de que funcionarios estadounidenses informaron haber encontrado "información despectiva" con respecto a Khatib.

La información despectiva es una categoría amplia que puede incluir cualquier cosa, desde conexiones terroristas hasta irregularidades de pasaportes.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Gillian Christensen, dijo: "Se requiere un documento de viaje válido para viajar a Estados Unidos".

La película se centra en los trabajadores de rescate que arriesgan sus vidas para salvar a los sirios afectados por la guerra civil. Muchos de los miembros del grupo han sido asesinados por las fuerzas aéreas del presidente sirio Bashar Assad. El grupo también fue nominado para el Premio Nobel de la Paz del año pasado. Los Cascos Blancos incluyen escenas emblemáticas del conflicto mortal de seis años de edad: personas que cavan a través de hogares destruidos en busca de supervivientes, en constante riesgo de ataques de "doble toque" que apuntan a los primeros en responder después de haber llegado a la escena de una huelga. Khatib había recibido una visa para asistir a la ceremonia con las estrellas más grandes de Hollywood. Pero las autoridades turcas lo detuvieron esta semana, según la correspondencia interna del gobierno de Estados Unidos, y de repente necesitó una exención de pasaportes de los Estados Unidos para entrar en el país. La correspondencia indicó que no recibiría tal renuncia. No había ninguna explicación en la correspondencia de por qué Turquía detuvo a Khatib. Alcanzado por teléfono, Khatib dijo que estaba actualmente en Estambul y que no había sido detenido. Se negó a hablar más sobre su situación.La restricción de Khatib se produce inmediatamente después de que celebridades y agentes de talento se reunieron en Beverly Hills, California, para un tipo diferente de pre-Oscar: una manifestación por los derechos de inmigración. Jodie Foster, Michael J. Fox y Keegan-Michael Key estuvieron entre los oradores en la manifestación del viernes, organizada por la Agencia de Talento Unidos fuera de su sede en Beverly Hills. La agencia de talento, mejor conocida como UTA, planeó el mitin de casi dos horas United Voices en lugar de celebrar su fiesta anual de los Oscar. Los funcionarios de seguridad estimaron que había 1.200 personas en la asistencia.