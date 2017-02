China critica sanciones estadounidenses a Irán, que afectan a sus empresas

Pekín, 6 feb (EFE).- China protestó hoy por el endurecimiento de las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Irán por su reciente prueba de misiles balísticos, ya que afectan a individuos de nacionalidad china y a empresas del país.

“Nos oponemos a cualquier sanción unilateral, especialmente a aquéllas que afecten a terceras partes”, afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lu Kang.

Los castigos, que afectan a 13 personas y 12 empresas relacionadas con el programa de misiles balísticos de Teherán, “no son beneficiosos para la confianza mutua ni para el trabajo conjunto o la cooperación para resolver problemas”, indicó Lu.

Asimismo, el portavoz confirmó que China ha elevado una protesta formal a las autoridades estadounidenses.

Richard Yue, dueño de una de las compañías chinas afectadas, Cosailing Business Trade Co, explicó al diario oficialista Global Times que las sanciones han provocado la congelación de sus cuentas en el banco y no le han dejado más opción que cerrar su empresa.

“¿Desde cuándo los bancos chinos hacen caso a lo que diga el Gobierno de Estados Unidos?”, se preguntaba este hombre.

Yue, que negó la versión estadounidense, “basada en eventos que no sucedieron”, explicó al diario que una empresa iraní contactó con él para comprar “ropa y otros artículos de uso diario”, pero finalmente no hizo negocios con ellos siguiendo órdenes del Ministerio de Comercio chino.

La medida responde a la prueba que Irán hizo el pasado 29 de enero de un misil de medio alcance que explotó tras recorrer unos mil kilómetros, y que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a advertir que había “puesto sobre aviso” a Teherán por esas actividades.