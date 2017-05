Canadá pesa múltiples acciones comerciales contra Estados Unidos sobre licitación de madera blanda

El gobierno canadiense está amenazando con múltiples acciones comerciales contra Estados Unidos en represalia por los derechos sobre la madera blanda, exigiendo un acuerdo a largo plazo sin el cual varias industrias estadounidenses pronto podrían ser blanco.

El primer ministro, Justin Trudeau, remitió una carta a B.C. Premier Christy Clark, informándole que está considerando seriamente su solicitud para una prohibición de las exportaciones de carbón térmico y que está siendo explorado por funcionarios del comercio federal.

Clark, que actualmente está haciendo campaña para otro término como B.C. Premier, fue rápido para lanzar una declaración en respuesta a la carta de Trudeau.

“Quisiera dar las gracias al primer ministro Trudeau por su acción rápida para considerar la prohibición de las exportaciones de carbón térmico a través de la Columbia Británica y su compromiso de defender a los trabajadores forestales de Canadá ya los canadienses”, dijo.

Alrededor del 94 por ciento del carbón térmico que se envía a través de la provincia proviene de Estados Unidos y está destinado a Asia, pero Alberta también lo envía a la costa del país.

La segunda amenaza: posibles obligaciones contra las industrias de Oregón. Ese es el estado natal de un senador demócrata, Ron Wyden, quien ha sido un líder en la disputa de la madera.

El gobierno canadiense ha encontrado varios programas de asistencia comercial de Oregon que, según ella, pueden constituir subsidios ilegales. Está considerando un proceso que podría conducir a los derechos de retorsión sobre las importaciones de productos de ese estado, tales como madera contrachapada, suelos, astillas de madera, material de embalaje y vino.

Dos fuentes gubernamentales dijeron a The Canadian Press que la amenaza no tiene nada que ver con el presidente estadounidense, Donald Trump; Dicen que es una acción puntual y específica relacionada con una disputa, y un senador demócrata en un estado.

Dicen que un acuerdo a largo plazo sobre la madera blanda sería la mejor manera de evitar que la disputa se intensifique.

“Esperamos que no tengamos que actuar”, dijo una fuente a The Canadian Press, quien habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos que todavía no se han hecho públicos. “Esperamos que esta disputa pueda ser resuelta.”

El curso de acción que está siendo revisado por el gobierno canadiense es similar al proceso usado en los Estados Unidos que aplastó un derecho del 20 por ciento sobre la madera del norte. Se trata de una solicitud a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá para estudiar los subsidios ilegales en Oregon, un proceso que llevaría varios meses.

El gobierno dice que se ha puesto a cero en nueve programas en Oregon que ayudan a las empresas, principalmente en la madera.

El Oregon Forest Resource Trust, el Oregon Tree Farm Program, el Pacific Forest Trust, las exenciones de impuestos sobre la propiedad de madera en pie, un programa de exención de impuestos de la bodega pequeña y otros créditos fiscales.

“Es algo real, nuestros funcionarios ya han estado mirando esto”, dijo un funcionario del gobierno familiarizado con el plan. “(Senador demócrata de Oregon Ron) Wyden ha sido un defensor principal durante años de las demandas sin fundamento y sin fundamento contra la industria canadiense de la madera blanda”.

La oficina del senador respondió que una parte tiene un punto legítimo aquí – y no es Canadá. Un portavoz de Wyden, Keith Chu, dijo que las empresas madereras estadounidenses están promoviendo el caso por sus méritos: que los competidores canadienses sean subsidiados por el acceso barato a las tierras públicas, y que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos haya acordado sus obligaciones.

“Estas amenazas (de Canadá) parecen ser represalias políticas puras”, dijo Chu.

Otro funcionario dijo que no hay intención de cambiar la postura cooperativa de bajo drama que Trudeau ha tomado hacia la Casa Blanca: “No se trata del presidente, sino del estado … La estrategia (con Trump) sigue siendo una De compromiso positivo

Contra los intereses de Canadá

Estas amenazas llegan en un clima de intensificación de las hostilidades comerciales.

Las recientes excavaciones de Trump en Canadá – junto con su aceptación del nacionalismo comercial “America First”, su apoyo total a lo que era un deber ampliamente esperado sobre la madera y sus quejas sobre la industria láctea canadiense – han provocado reacciones al norte de la frontera.

Las reacciones más fuertes provienen de los gobiernos provinciales.

Ontario está examinando los objetivos de represalias en caso de cualquier nueva disposición de Buy American. Y el primer ministro de Canadá ha convertido una amenaza de represalias en la pieza central de su actual campaña electoral.

Pero un ex diplomático instó a la prudencia.

La amenaza de Clark de prohibir o gravar el carbón térmico estadounidense estaría en contra de los propios intereses de Canadá, dijo Colin Robertson, ex miembro del equipo negociador del TLC en Canadá, ahora vicepresidente del Canadian Global Affairs Institute.

“Usted no quiere detener a los estadounidenses usando nuestros puertos”, dijo Robertson en una entrevista.

“Me sorprendería haber invertido tanto durante la última década -por el gobierno de Martin, el gobierno de Harper y el gobierno de Trudeau, al menos en las primeras etapas- que usted desearía tomar medidas que harían más difícil para Los estadounidenses a usar nuestros puertos “.

Los puertos en Seattle y Portland estarían muy contentos de arreglar ese negocio a expensas de empleos canadienses, agregó Robertson.