Canadá no ha abierto sus puertas a los indocumentados, no se deje engañar

Por Vilma Filici / filici@filici.com Después de la sorpresiva victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, muchos residentes de ese país se han estado poniendo en contacto con mi oficina pidiendo información sobre cómo obtener el estatus en Canadá. Voy a dividir esta columna en dos partes. En la primera hablaré sobre la residencia permanente para los ciudadanos y residentes permanentes en los Estados Unidos, y en la segunda me referiré a los indocumentados que viven en dicho país. Tomo prestado una frase utilizada por mi colega y amigo David Leblanc cuando se refiere a la inmigración a Canadá: "Canadá tiene su propio muro". Aunque no es un muro físico como el que Donald Trump pretende construir para mantener a ciertas personas fuera de su país, estoy de acuerdo en que Canadá tiene un sistema de selección de inmigración muy estricto que deja a muchas personas fuera. Para calificar para la residencia permanente en Canadá, un ciudadano o residente de los EE.UU. tendrá que cumplir con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Inmigración y Protección de Refugiados tal y como lo debe hacer cualquier otra persona de cualquier otra parte del mundo. Ser ciudadano o residente legal de los Estados Unidos, al contrario de lo que la gente cree, no da derecho a una persona a mudarse a Canadá. Sin embargo, hay ciertos factores que dan a un ciudadano o residente de los EE.UU. una mejor oportunidad de calificar para la residencia a Canadá, tales como el conocimiento del idioma Inglés, la capacidad de los ciudadanos para obtener un permiso de trabajo para ciertas ocupaciones sin que el empleador canadiense tenga que obtener permiso de Service Canada para contratarlos, obtener un permiso de estudio en el puerto de entrada y, obviamente, la posibilidad de entrar en Canadá sin tener que obtener una visa de residente temporal antes de tratar de inmigrar. No obstante, creo que ahora la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá será más vigilante y más estricta con los ciudadanos estadounidenses tratando de entrar a Canadá, ya que sospechará que un gran número de ellos tratará de permanecer aquí sin obtener primero su residencia permanente. Ahora bien, para obtener la residencia permanente hay muchos programas disponibles. Una de las categorías más utilizadas es el programa de trabajadores calificados que permite a ejecutivos o gerentes, profesionales, trabajadores especializados y tecnólogos y técnicos solicitar la residencia permanente si cumplen con los requisitos del programa. Este programa se basa en un sistema de puntos que otorga puntos por edad, nivel educativo, conocimiento de los idiomas oficiales de Canadá, experiencia laboral, tener familia en Canadá, haber trabajado o estudiado en Canadá y tener una oferta de trabajo de una empresa canadiense. Los ciudadanos de los Estados Unidos, así como los ciudadanos de otros países que tienen un acuerdo de libre comercio con Canadá, como Chile, México, Colombia y Perú, que trabajan en Canadá bajo programas especiales de trabajadores temporales recibirán puntos adicionales en sus casos bajo el programa Express Entry, por lo que tendrán una mayor posibilidad de entrar. El primer paso para las personas que desean solicitar la residencia permanente bajo esta categoría es asegurarse de que cumplen con los requisitos; Si los cumplen, tienen que hacer el examen de idiomas y la acreditación educativa y luego poner su perfil en el sistema de procesamiento, el Express Entry. El Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía anuncia las puntuaciones necesarias para que las personas sean invitadas a presentar sus solicitudes de residencia permanente cada dos semanas. Si la persona está invitada a aplicar, entonces tienen 90 días para presentar su solicitud completa y se espera que su caso sea procesado dentro de los seis meses siguientes. Este es sólo uno de los programas que hay para que la gente venga a Canadá, hay muchos más, por lo que es importante buscar el que sea más adecuado para el individuo. Para las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos y quieren inmigrar a Canadá antes de que tengan problemas, las cosas son muy diferentes. Aunque los programas son los mismos y tendrían que cumplir los mismos requisitos que cualquier otra persona, se encuentran en una situación más complicada. La mayoría de los indocumentados que se han puesto en contacto con nosotros para evaluar su caso han declarado categóricamente que no están dispuestos a regresar a su país de origen o su país de residencia habitual para procesar su caso. Desafortunadamente para ellos, la ley de inmigración canadiense requiere que una persona solicite y obtenga sus documentos antes de que llegue a Canadá, y las regulaciones establecen además que si una persona solicita la residencia permanente tiene que hacerlo en su país de nacionalidad o en el país de residencia habitual. Y residencia habitual significa un país donde la persona ha sido admitida legalmente por al menos un año. Si la persona llegó a los Estados Unidos, se le dio permiso para permanecer durante tres o seis meses y se quedó en el país sin obtener una extensión de su estatus, no cumple con el requisito de un año y por lo tanto no podrá solicitar la Residencia permanente a Canadá a través de un consulado en los Estados Unidos. Hemos recibido muchas consultas de personas indocumentadas acerca de venir a Canadá como estudiantes, visitantes o trabajadores temporales. Esto también es problemático porque las regulaciones estipulan que, para solicitar un estatus temporal, una persona debe solicitar sus documentos en el país en el cual vive y ha sido admitido legalmente, o en el país de nacionalidad del solicitante. Pero incluso, si la persona entró legalmente a los Estados Unidos y permaneció después de que su estatus expirara, cuando solicite un estatus temporal en Canadá es probable que se lo rechacen por el hecho de que permaneció en ese país sin estatus, lo cual es un factor negativo en su caso. En situaciones en que el solicitante estuviera dispuesto a regresar a su país de nacionalidad para hacer una solicitud de visa de residencia temporal, deben tener en cuenta que en la solicitud de visa de visitante, trabajador o estudiante se le preguntará qué ha estado haciendo durante los últimos 10 años y dónde ha estado. Una vez que el oficial de visas revise la solicitud verá que la persona residió ilegalmente en los Estados Unidos y hay una probabilidad muy alta de que la solicitud le sea rechazada, ya que el oficial se formará la opinión de que la persona vendrá a Canadá y una vez que expire su visa se quedará de forma ilegal en el país. El oficial tiene que estar convencido de que la intención es venir a Canadá con un propósito temporal y la historia de inmigración en los Estados Unidos será un factor negativo en la evaluación. Estaba escribiendo esta columna cuando recibí este correo electrónico: "Un amigo mío reside en Estados Unidos, es mexicano y no tiene papeles. Escuchamos que Canadá ha abierto sus fronteras a las personas que no tienen papeles. Me pregunto si podrías guiarnos en lo que se requiere y si hay un plazo". En situaciones como lo que está sucediendo en los Estados Unidos con los indocumentados, se crean muchos rumores. Algunas personas están diciendo a los indocumentados que pueden venir a trabajar o a estudiar aquí. Mi recomendación es que antes de hacer cualquier cosa al respecto por favor sea diligente: busque consejo de profesionales de renombre o revise detenidamente el sitio web del gobierno: www.cic.gc.ca. Canadá no ha abierto sus puertas a los indocumentados. Todos los que desean entrar en Canadá tienen que saltar nuestra metafórica pared de inmigración.