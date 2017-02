Aumento dramático en la revocación de ciudadanía canadiense desde que Justin Trudeau fue elegido como PM

Al menos 236 personas han sido notificadas de la revocación de la ciudadanía canadiense desde que los liberales entraron en la oficina federal, un aumento dramático en años anteriores que es el resultado de la legislación de la era de Harper, según lo anunció el departamento de inmigración de Canadá. La controversia todavía reina sobre una promesa electoral liberal de derogar una medida que permite al gobierno revocar la ciudadanía de nacionales duales condenados por crímenes graves. Fue la política general contenida en el proyecto de ley C-24 o la "Ley de fortalecimiento de la ciudadanía canadiense", que entró en vigor en mayo de 2015. Pero a pesar de las promesas de los liberales de que "un canadiense es un canadiense es un canadiense", desde noviembre de 2015, un promedio de 17 personas al mes reciben notificación de que sus ciudadanos serán revocados por tergiversación o fraude, y ninguno de ellos ha sido autorizado a la audición. Los números se comparan con 65 personas en total entre 2007 y 2014. El Senado planea poner un hueco en la actualización de los liberales a la legislación sobre inmigración, el proyecto de ley C-6, para asegurarse de que las personas cuya ciudadanía sea revocada puedan discutir su caso ante los tribunales. Un comité del Senado comienza su estudio el próximo miércoles. Las decisiones son "más eficientes" y "oportunas" desde que las nuevas leyes del gobierno conservador entraron en vigor, de acuerdo a lo informado por la portavoz Nancy Caron. La forma en que el sistema funciona ahora, después de recibir notificaciones de revocación, las personas tienen 60 días para responder, proporcionando sumisiones o cualquier información adicional a la inmigración, incluyendo detalles de sus circunstancias personales o vínculos con Canadá", dijo. Eso no es suficiente, según los abogados interesados, que negar audiencias independientes es inconstitucional. "Un terrorista es un terrorista es un terrorista": Senadores conservadores prometen luchar contra cambios en las leyes de ciudadanía para los nacionales de doble nacionalidad John Ivison: Los nacionales duales condenados por terrorismo, alta traición o espionaje no merecen ser ciudadanos canadienses Liberales rechazan reglas de ciudadanía Tory - el terrorismo ya no será motivo para revocar la ciudadanía El Tribunal Federal está concediendo las suspensiones de los procedimientos a las personas que se suman a un recurso legal existente, pero negó un mandato de la British Columbia Civil Liberties Association que pidió una moratoria en los procedimientos de revocación. Josh Paterson, director ejecutivo de la asociación, le indicó a la prensa que una garantía del debido proceso debería haber sido parte del proyecto de ley C-6. "La gente entiende que cuando se quita la ciudadanía de alguien, ellos deberían tener derecho a una audiencia si quieren uno". Paterson señaló que ha estado hablando con los senadores sobre las enmiendas. También lo ha hecho la diputada del NPD, Jenny Kwan, quien intentó enmendar el proyecto de ley en un comité de la Cámara de los Comunes, pero sus enmiendas fueron descartadas. "Fue francamente asombroso para mí que (el gobierno liberal) descuidó arreglar esa parte crítica en el proyecto de ley", reveló. "Prácticamente todos los testigos se adelantaron para decir que necesitamos restaurar el debido proceso". La senadora del proyecto de ley C-6, senadora independiente Ratna Omidvar, confirmó que hay planes para presentar tales enmiendas en el Senado, probablemente en tercera lectura. "Todo el mundo estaba abierto a una enmienda", manifestó en una entrevista, agregando que es "bastante positiva" y que no será controvertida, ya que el argumento del debido proceso "ganaría cualquier argumento ideológico". El ex ministro de Inmigración, John McCallum, dijo a los senadores en octubre que "sin duda agradecería" la enmienda y agregó a los Comunes que creía que "la gente debería tener derecho a una apelación apropiada", expresó Bernie Derible, director de comunicaciones del nuevo ministro Ahmed Hussen. "No sería apropiado" para que el ministro comente mientras el Senado deliberó. Diciendo que el pasaje del proyecto de ley es hace mucho tiempo, Omidvar predijo que las cosas podrían terminar en marzo. Pero su paso por el Senado vendrá con controversia, especialmente como se espera que los senadores Tory afirmen su creencia de que la ciudadanía todavía debe ser revocada de criminales convictos. Es un sentimiento compartido por muchos. Más de la mitad de los canadienses, el 53%, preferirían mantener el proyecto de ley C-24 tal como está, según una encuesta del Instituto Angus Reid de marzo de 2016, que cuestionó a 1.492 personas y tuvo un margen de error de 2.5 puntos porcentuales, 19 veces De 20. Fue francamente asombroso para mí que (el gobierno liberal) descuidó arreglar esa parte crítica en el proyecto de ley. En un discurso pronunciado ante la Cámara en diciembre, el conservador Daniel Lang señaló que las medidas del proyecto de ley C-24 ya se han utilizado para revocar la ciudadanía de varias personas - parte de la "Toronto 18" - que participaron en las tramas terroristas de Toronto en 2006. "Los terroristas nacionales canadienses no son como todos los demás canadienses, y no merecen los mismos derechos y privilegios que cualquier otro ciudadano", argumentó Lang. "¿Por qué crees que perpetrar un acto de terrorismo es menos gravoso que alguien que comete un acto fraudulento al firmar una declaración falsa?" Explicando los aumentos en la revocación de la ciudadanía, Caron dijo que los trabajadores de inmigración han estado priorizando "los casos más graves como los que involucran criminalidad grave o fraude organizado." Ejemplos incluyen asumir una identidad fraudulenta, producir documentos falsificados para ocultar la delincuencia o falsificar registros de residencia. Desde noviembre de 2015, 14 personas han sido revocadas por ocultar crímenes cometidos mientras eran residentes permanentes de Canadá y otras cinco fueron revocadas por ocultar crímenes cometidos antes de emigrar. En el primer caso, si su ciudadanía es revocada, las personas vuelven a ser ciudadanos extranjeros, mientras que en el último caso, las personas vuelven a ser residentes permanentes. La revocación no necesariamente da lugar a una orden de deportación, pero dependiendo de la situación, el Organismo de Servicios Fronterizos de Canadá a veces toma "medidas coercitivas como la remoción", según documentos presentados al parlamento. Un documento presentado en respuesta a una pregunta en el papel del pedido dice que 100 personas más, al menos, tuvieron sus solicitudes de ciudadanía rechazadas debido a la tergiversación entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016.