Amazon ganó en 2016 cuatro veces más que el año anterior

El gigante del comercio electrónico Amazon dio hoy un nuevo golpe de autoridad en el sector al divulgar un beneficio neto de 2.371 millones de dólares en 2016, cuatro veces más que las ganancias registradas el año anterior.

La compañía liderada por Jeff Bezos obtuvo en 2015 un beneficio neto de 596 millones con el que revirtió los números rojos de 2014, un año en el que Amazon obtuvo pérdidas por valor de 241 millones.

Las ventas de la empresa tecnológica con sede en Seattle (EE.UU.) crecieron un 27,1 % interanual en 2016, hasta situarse en los 135.987 millones, en contraposición con los 107.006 millones del año anterior.

Respecto a su distribución por áreas de negocio, Norteamérica aportó 79.785 millones de las ventas de Amazon en 2016 (un 25 % más) y el resto del mundo supuso 43.983 de ingresos para la compañía (un 24 % más).

Las mejores noticias para Amazon en cuanto a los ingresos llegaron, no obstante, por la vía de su servicio de computación en la nube Amazon Web Services (AWS), que sumó 12.219 millones a las cuentas de la empresa en los últimos doce meses con un incremento interanual del 55 %.

Asimismo, el beneficio operativo de Amazon en 2016 se situó en los 4.186 millones, frente a los 2.233 que registró en este apartado en 2015.

Respecto a los datos correspondientes solo al último trimestre del año, Amazon se anotó unas ganancias netas de 749 millones de dólares, una cifra superior a los 482 millones del mismo periodo de 2015; y sus ventas se situaron en los 43.741 millones, en comparación con los 35.747 millones de octubre a diciembre de 2015.

Los últimos tres meses del año son especialmente relevantes para Amazon, dado que incluyen el periodo de compras navideñas, por lo que las acciones de la compañía cayeron hoy un 4 % en las transacciones electrónicas posteriores al cierre del mercado de Wall Street, ya que los inversores esperaban un mejor resultado en las cuentas trimestrales.

Con todos estos datos, los accionistas de Amazon ganaron en 2016 4,90 dólares por título, un importe notablemente superior al que obtuvieron en 2015 de 1,25 dólares.

El fundador y consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, subrayó hoy en un comunicado la relevancia de Prime, su servicio de fidelidad para clientes.

“Los miembros de Prime pueden elegir entre más de 50 millones de artículos con un envío gratis en dos días”, señaló Bezos, quien también destacó que Prime Video está disponible en más de 200 países y territorios, y que Prime Now, un servicio para envíos en menos de dos horas, opera en 18 nuevas ciudades.

En su comentario a los resultados del cierre de ejercicio 2016, Amazon llamó la atención sobre sus logros en la producción televisiva, con series como “Transparent”, y cinematográfica, con películas como “Manchester By The Sea” o “Paterson”.

En este sentido, Amazon Studios consiguió la primera nominación en la categoría de mejor película de los Óscar para un estudio surgido de un servicio de “streaming” (emisión en línea) gracias al filme “Manchester by the Sea” de Kenneth Lonergan, que recibió seis menciones en total para los premios de la Academia de Hollywood.

Amazon también ensalzó en su valoración la buena acogida de los dispositivos electrónicos que incorporan el asistente digital Alexa, así como el crecimiento y expansión de los servicios de AWS, que cuentan con “millones de clientes activos”.

El pasado 12 de enero, Amazon anunció que en los próximos 18 meses creará un total de 100.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo en Estados Unidos, con los que espera alcanzar en 2018 una plantilla de 280.000 trabajadores.

De cara al primer trimestre del ejercicio 2017, Amazon proyectó hoy unas ventas de entre 33.250 y 35.750 millones de dólares.

