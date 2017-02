Allanan las oficinas de Odebrecht en Caracas

La Dirección de Contrainteligencia Militar venezolana allanó hoy las oficinas de Odebrecht en Caracas, días después de que el presidente Nicolás Maduro y el Parlamento pidieran a la Justicia investigar el caso de supuestos sobornos de la constructora en el país, informó hoy un diputado opositor. "En estos momentos allanan sede de Odebrecht en Caracas, desconocemos si tienen orden del Ministerio Público", dijo el diputado Juan Guaidó a través de su cuenta en Twitter. "Quien allana sede de Odebrecht es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ni siquiera es la Fiscalía o el Ministerio Público", añadió el legislador. La información fue confirmada más tarde por el Ministerio Público mediante un comunicado, en el que aseveró que coordinó el procedimiento que "busca recabar elementos de interés criminalístico". "La investigación está dirigida a determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía están culminadas o no; además de determinar cuál sería el destino del dinero cancelado por las mismas, y para corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones", indica el comunicado. Este lunes el Parlamento, controlado por la oposición, debatió el presunto pago de sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano por parte de Odebrecht y, tras pedir a la Justicia actuar, citó para este miércoles a la ciudadana Maryorie Garboza Ceballos, representante legal de la constructora brasileña en el país. En tal sentido, Guaidó señaló que "es obvia la vinculación" de funcionarios venezolanos en el caso de sobornos y aseguró que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) va a "destapar la olla de corrupción más grande de la historia de Venezuela". "Si la intención de este allanamiento es detener a responsables de este grave caso, contarán con la determinación de la Asamblea Nacional", agregó. El domingo el presidente Maduro expresó su apoyo a la Fiscalía, que anunció el pasado 26 de enero que cursa una investigación por el caso, y exigió "mano dura" contra los eventuales responsables. "Le toca al Poder Judicial y nosotros cumplimos las órdenes que el Poder Judicial y el Ministerio Público nos den", dijo el mandatario. En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África. En el caso venezolano, Odebrecht habría pagado unos 98 millones de dólares en sobornos para hacerse con contrataciones de obras públicas. Algunas no han sido culminadas y el Gobierno venezolano anunció una nueva inyección de recursos y un plan para reactivar los trabajos con mano de obra local. Caracas, 14 feb (EFE).-