Al menos 26 muertos por bombardeos contra una ciudad del norte de Siria

Al menos 26 personas, entre ellas 10 civiles, murieron hoy por bombardeos de aviones no identificados en la ciudad de Idleb, en el noroeste de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG detalló que los aparatos, que no se sabe si eran rusos o de la coalición internacional, liderada por EEUU, lanzaron diez ataques al amanecer contra distintos puntos de Idleb, capital de la provincia homónima.

Los bombardeos tuvieron como blanco el perímetro del antiguo cuartel de la Seguridad Militar, la mezquita de Shuaib, el Estadio Municipal y la rotonda de Al Yara, entre otros lugares.

La fuente no descartó que el número de fallecidos aumente porque hay heridos graves y desaparecidos entre los escombros, donde todavía continúan las labores de rescate.

La Dirección General de la Defensa Civil en Idleb, integrada por voluntarios que operan en áreas fuera del control del Gobierno, explicó en su página de Facebook que sus equipos han logrado rescatar los cadáveres de quince personas, y que hay también una treinta de heridos.

La región de Idleb está controlada casi totalmente por facciones rebeldes e islamistas, algunas de ellas extremistas como el Frente de la Conquista del Levante (exfilial siria de Al Qaeda).

Dicha organización, junto al grupo terrorista Estado Islámico (EI), está excluida de la tregua en vigor en Siria desde el pasado 30 de diciembre, que fue lograda gracias a un acuerdo entre Rusia, aliada del Gobierno de Damasco, y Turquía, valedora de la oposición.

En las últimas semanas, han llegado a Idleb miles de rebeldes y civiles evacuados de poblaciones próximas a Damasco, donde se han alcanzado pactos entre las facciones insurgentes locales y las autoridades para pacificar esas zonas.

