Air Canadá cada vez peor

Al acercarse las fiestas de navidad y año queremos ir a pasar unos días de descanso compartiendo en familia en nuestra tierra, pero con las tarifas aéreas por “las nubes” para muchos resulta inalcanzable el cielo.

En Canadá por ejemplo volar por Air Canadá siempre nos ha resultado costos, pero es tal el monopolio que esta compañía ejerce en este país que en mucho caso es la única opción que tenemos. Las tradicionales compañías aéreas de nuestras tierras tienen vuelos limitados a Canadá lo que reduce el número de sillas disponibles para la alta demanda de pasajeros.

Recientemente volé a Colombia y la primera sorpresa que me encontré es que air Canadá había cambiado el horario de su vuelo directo a Bogotá, antes usted salía del aeropuerto Pearson de Toronto a las 6:15 de la mañana y llegaba a Bogotá a la 1:00 de la tarde un horario realmente apropiado ya que muchos colombianos tienen que tomar otro vuelo en conexión a otras ciudades del país y al llegar a la una de la tarde a Bogotá era muy cómodo poder hacer la conexión del siguiente vuelo a su ciudad de origen.

La mala noticias es que la aerolínea que maneja el monopolio en este país, Air Canadá, como decimos en mi tierra, nos “debajio” a los colombianos. Cambio el horario y ahora este vuelo directo a la capital de Colombia, sale a las 4:30 de la tarde y llega a Bogotá a la media noche imposibilitando cualquier conexión aérea en el aeropuerto el Dorado. Es decir que los colombianos con destinos como Cali, Medellín, Bucaramanga o Barranquilla les toca pasar la noche en el dorado para poder llegar a su destino final casi 24 horas después.

Pero las malas noticias no terminan allí, para esta ruta, Air Canadá está utilizando un avión que la compañía canadiense determina como “rouge” aviones viejos e inestables que se implementaron desde el 2013 para viajes de turistas de tercera clase.

Estos aviones “rouge” no gozan de ningún confort no tienen televisores, los cargadores de celulares no funcionan, los espacios entre líneas de pasajeros son estrechos con poco espacio para sus pies, la clase ejecutiva no existe y los baños y comida abordo son un desastre.

Uno supone que, si bajan la calidad de un producto, los precios deberían bajar también, pero en el caso de Air Canadá es lo opuesto el tiquete cada vez mas caro y los servicios cada vez peor. ¡Alguien tiene que hacer algo para acabar con este abuso!

Espero que nuestros hermanos latinos de México, Republica Dominicana, Cuba, El Salvador, Ecuador, Chile, Perú y Costa Rica les vaya mejor con Air Canadá.

Me pregunto, ¿será que Air Canadá utiliza los viejos e inestables aviones “rouge” para volar a China, Miami, Inglaterra o Dubái? Me imagino que no.

Sería bueno que el embajador de Colombia en Ottawa, Nicolás Lloreda, como buen diplomático que es, solicite a Air Canadá, que mire y trate a los viajeros colombianos con respeto, que retome el horario anterior y por lo menos ponga a disposición para esta ruta a Bogotá una aeronave decente no un “rouge”.

Viajar por Estados Unidos no es una opción

Con la marcada diferencia del dólar americano sobre el canadiense volar por Estados Unidos desde Detroit o Búfalo ya no es una opción.

Otro factor es que las compañías norteamericanas de bajo costo como Spirit y Jet Blue que han vendido su imagen como compañías aéreas económicas, no son tan “económicas” como lo afirman.

En estas aerolíneas un viajero promedio además de pagar por volar debe pagar por una silla decente para aguantar un vuelo de 5 o 6 horas, pagar por maleta aforada que no exceda mas de 23 kilos de lo contrario le costará más dinero, pagar por el equipaje de mano cuyo tamaño no sea superior a los diámetros exigidos por las aerolíneas de lo contrario le tocará pagar más y tendrá que aforarlo.

En conclusión, si usted suma estos cargos extras más el agua y el café, el tiquete le costara igual o casi igual que volar directo desde Canadá a su país.