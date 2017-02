Accidente de 40 vehículos en la carretera 401 envía 7 a un hospital en Toronto

Un accidente en la autopista 401 en Toronto que involucra a unos 40 vehículos envió a siete personas al hospital el domingo temprano, dicen los paramédicos. La Policía Provincial de Ontario dijo en un tweet que el accidente ocurrió en los carriles express de la autopista 401 hacia el este y hacia el oeste, al este de Avenue Road, poco después de la 1 am Environment Canada dijo que la carretera era probablemente resbaladiza en ese momento, dado temperaturas bajo cero, vientos fuertes y una ligera nevada. Stephan Powell, jefe de bomberos del distrito de los Servicios de Bomberos de Toronto, dijo que los paramédicos de Toronto dijeron a los bomberos que estaban involucrados 40 vehículos. Una persona herida en el accidente tenía una mandíbula rota y fue golpeada inconsciente, dijo. Según Jamie Rodgers, subcomandante de los Servicios Paramédicos de Toronto, todos los heridos fueron llevados al hospital para recibir tratamiento. Dijo que la mayoría de las lesiones eran menores. Robert Kuhn, un meteorólogo de meteorología severa con sede en Toronto para Environment Canada, dijo que conducir habría sido "difícil" en ese momento. Había habido apenas ráfagas de nieve de los Great Lakes en Toronto, la temperatura era de alrededor de -2 C y los vientos eran ráfagas de hasta 60 km / h. "Probablemente hubo una ráfaga breve y pesada que se movió a través de la ciudad, y parece que cayó de medio a un centímetro por partes buenas de la ciudad", dijo. "Con temperaturas bajo cero, es muy posible que, todas las súbitas y difíciles condiciones de conducción en invierno se desarrollaron". Kuhn no pudo confirmar si había hielo negro en la carretera 401, pero dijo que era una posibilidad definitiva, dadas las condiciones climáticas. Dijo que es posible que la nieve cayera, que el calor del tráfico la derritiera, que la temperatura bajara, que el pavimento se enfriara y que la humedad de la carretera se hubiera congelado. "Ciertamente, es posible", dijo Kuhn. "He visto personalmente que las condiciones del camino van de desnudo y seco a húmedo, a veces tal vez incluso a veces cubierto de nieve y resbaladizo, y puede cambiar muy, muy rápidamente". La policía había cerrado los carriles express de la autopista 401 hacia el este y hacia el oeste, al este de Avenue Road, para investigar, pero desde entonces han reabierto. Los agentes despejaron la escena poco antes de las 3 am La División de Seguridad de Carreteras de la OPP no estaba disponible para hacer comentarios el domingo.