Academy se disculpa  con el elenco  de  La La Land y Moonlight por el anuncio equivocado del mejor ganador de la película

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se disculpa con el elenco y las tripulaciones de las películas La La Land y Moonlight por el anuncio equivocado del mejor ganador de la película durante la ceremonia de premiación de los Oscars del domingo por la noche. La apología de la academia se produce después de que la firma de contabilidad responsable de la integridad de los premios de la Academia, PwC, dijo que los errores se hicieron y su personal no se movió lo suficientemente rápido para corregir el mayor error en la historia de los Oscar. "Lamentamos profundamente los errores que se cometieron durante la presentación de la mejor categoría de imagen durante la ceremonia de los Oscar de la noche anterior", dijo la Academia en un comunicado del lunes. "Pedimos disculpas a todo el elenco y equipo de La La Land y Moonlight cuya experiencia fue profundamente alterada por este error". La academia también pidió disculpas a los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway ya los aficionados que observaban por todo el mundo. La declaración de la Academia señaló que PwC, antes Price Waterhouse Coopers, se ha encargado de manejar los votos de Oscar durante 83 años, pero dijo que la Academia "determinará qué acciones son apropiadas en el futuro". PwC escribió en su propia declaración que se cometieron varios errores y dos de sus socios asignados a la prestigiosa entrega de premios no actuaron con la suficiente rapidez cuando La La Land fue anunciado erróneamente como el mejor ganador de la fotografía. Tres de los productores de la película hablaron antes de que el ganador real, el drama de la llegada-de-edad Moonlight , fuera anunciado. "PwC asume toda la responsabilidad por la serie de errores e infracciones de protocolos establecidos durante los Oscars de la noche anterior", escribió PwC. Dijo que su socio, Brian Cullinan, entregó erróneamente a los presentadores Beatty y Dunaway un sobre que contenía el ganador del premio a la mejor actriz. "Una vez que el error ocurrió, los protocolos para corregirlo no fueron seguidos con suficiente rapidez por el Sr. Cullinan o su compañero", dice el comunicado. No abordó en detalle qué protocolos fueron violados, o decir si un tweet ahora eliminado Cullinan enviado sobre la mejor actriz ganadora Emma Stone antes de que el mejor anuncio de imagen contribuyó al error.La firma, que ha manejado los anuncios del ganador del Oscar durante ocho décadas, se disculpó con Beatty, Dunaway, el elenco y la tripulación de La La Land y Moonlight , la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y el anfitrión Jimmy Kimmel. "Queremos extender nuestra más profunda gratitud a cada uno de ellos por la gracia que mostraron durante un momento tan difícil", dijo el comunicado. "Durante los últimos 83 años, la academia ha confiado a PwC la integridad del proceso de premios durante la ceremonia y anoche fracasamos en la academia". La declaración se produjo después de casi un día de especulación sobre cómo se desarrolló la peor gafe de la historia de los Oscar. El fiasco lanzó incontables punchlines, memes y una sonda de lo que salió mal.