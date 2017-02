El juicio de ACTION ‘pinta a todos los policías de la ciudad en una mala luz’

Un alto investigador del Servicio de Policía de Hamilton informó el viernes que cuatro oficiales en juicio por supuestamente fingir billetes pintar "todos los agentes de policía en la ciudad en una mala luz". "Los agentes de policía en su conjunto se convierten en agentes de policía porque creen en la verdad. Nuestra credibilidad es primordial", dijo Det. Personal Sgt. Steve Hrab, quien dirigió la investigación interna de los boletos a partir del otoño de 2014. Las presentaciones finales fueron hechas en el caso en la corte el viernes. Los agentes Bhupesh Gulati, Shawn Smith, Stephen Travale y Dan Williams se enfrentan a cargos de obstrucción de la justicia y falsificación de boletos entre abril y septiembre de 2014. Otro oficial, Const. Staci Tyldesley, está siendo juzgado por cargos similares por separado. El fiscal de la corona, David King, argumentó que los boletos fueron deliberadamente falsificados, a veces incluso escritos por oficiales que no se molestaron en abandonar la estación, y cualquier explicación que los abogados defensores dieron durante el juicio y en sus argumentos el viernes no fueron creíbles. Los abogados de la defensa argumentaron que los cuatro estaban desorganizados, descuidados, incluso perezosos, pero negó con vehemencia que hubieran inventado algo. ¿Cuál es el futuro del equipo ACTION de Hamilton Police? El juicio comenzó en noviembre y se espera que la jueza Pamela Borghesan pronuncie un veredicto el 28 de abril.El testimonio en el juicio abrió una ventana en las actividades del equipo ACTION de alto perfil, amarillo-encapuchado, un proyecto parte del legado del ex Jefe Glenn De Caire, que renunció a principios de 2016. Se plantearon cuestiones sobre la eficacia del equipo de policía que trabaja en el centro, el valor de las estadísticas promocionadas para justificar su trabajo y la adecuación de parte de su estrategia. No está claro en el juicio si cualquier problema se localizó sólo para la escuadra a la que los oficiales fueron atendidos, o si se impregna a través de los otros 3 equipos de ACCIÓN. Hrab dirigió preguntas acerca de los méritos de pasar el tiempo del oficial que emitía a la misma gente repetidamente a los administradores de la policía, y él declinó contestar si la estrategia de la ACCIÓN confía demasiado en números como cuántos boletos cada oficial da hacia fuera. Un portavoz del Servicio de Policía de Hamilton se negó a comentar lo que se reveló en el juicio, pero en un comunicado señaló que no había ningún cambio planeado para la estrategia ACTION, que sigue siendo "efectiva". Sin embargo, Hrab dijo que el juicio revela algo sobre los cuatro oficiales que están de juicio. Había alternativas para los oficiales al tratar con los "regulares", indicó, como conectarlos con recursos como el Navegador Social del servicio. Puedes sentir lástima por él, pero no puedes apostar por él. - El abogado defensor Gary Clewley , hablando de Thomas Groves, uno de los miembros del equipo ACTION 'regulares' La corte escuchó tanto a los oficiales involucrados en los esfuerzos, como a las personas que estaban en el negocio de esos boletos, incluyendo a las personas de la calle que declararon que debían decenas de miles de dólares en multas no pagadas y los miles de boletos que tenían Recibido no parecía cambiar su comportamiento. Los testimonios mostraron que los oficiales multaron al mismo grupo de personas una y otra vez, y que hacerlo no tuvo ningún efecto aparente en su comportamiento. Gary Clewley, abogado defensor de Gulati y Williams, se apoderó del testimonio de uno de los "asiduos", Thomas Groves, que ha recibido más de 48.000 dólares en boletos para beber en público. "Esta cosa está llena de diferencias y ninguna de ellas podría ser resuelta por él", dijo. "El hombre no recordaba prácticamente nada sobre los acontecimientos durante el período de tiempo pertinente. Los argumentos de la defensa pintaron un cuadro de oficiales que se habían vuelto indiferentes a algunos aspectos de su trabajo, pero que no alcanzaron el nivel de nada nefasto. "Hay un mundo de diferencia entre no escribir algo o escribirlo incorrectamente, y hacerlo", dijo Clewley, entrando en una defensa para Williams. -La indiferencia, la negligencia, tal vez incluso la pereza -llamémoslo por lo que es- triunfa sobre algún tipo de plan siniestro y calculado aquí, manifestó Clewley, en nombre de Gulati. Hablando en nombre de Travale, el abogado Kevin McGilly argumentó: "Se reconoce que Travale se quedó corto con su toma de notas, pero la falta de organización no es un delito". Y Daniel Moore, abogado de Smith, dijo que "no hay excusa" para la mala toma de notas del oficial, pero dijo, "se necesitaría más esfuerzo para fabricar boletos de lo que sería simplemente salir y escribirlos" . Para la acusación, la ausencia de buenas notas para los boletos para comportamientos molestos como mendigar y beber en público son peores que los malos hábitos, son negligentes e incluso intencionalmente fabricados. "Uno tiene que mirar esto y decir por qué un oficial de policía elegiría no tomar notas?" Dijo el fiscal de la corona, David King. "En mi opinión, una inferencia razonable es que tienen algo que ocultar."