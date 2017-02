La preocupación crece por la afluencia de solicitantes de asilo

Greg Janzen, reeve de Emerson, Man., dijo que decenas de aspirantes a refugiados han cruzado recientemente la porosa frontera entre Canadá y Estados Unidos, Y que algunos residentes de la zona están comenzando a expresar ansiedad por la afluencia.

La pequeña ciudad fronteriza de 671 ha sido galvanizada para ayudar a los solicitantes de asilo, y el tema ciertamente ha puesto a la comunidad en el mapa, atrayendo la atención de los medios de todo el mundo.

Janzen indicó que ha hecho 95 entrevistas de televisión en las últimas dos semanas.

Antes de eso sólo había hecho uno, hace una docena de años.

Pero a medida que el número de solicitantes de asilo sigue aumentando, está comenzando a poner una presión sobre los recursos locales y plantear algunas preocupaciones de seguridad sobre los riesgos potenciales para los residentes, señaló.

"Está empezando a preocupar, porque los números están creciendo", agregó Janzen.

Hasta el momento, los solicitantes de asilo no han causado problemas y no ha habido enfrentamientos.

La mayoría de los residentes parecen más que felices de ayudar.

Pero Janzen manifestó que existe la preocupación de que alguien, posiblemente con antecedentes criminales, pueda ingresar a los solicitantes de asilo en su comunidad.

"Tengo miedo, más grandes son las cifras, si no tenemos suficientes funcionarios, alguien va a pasar por la grieta porque hay tanta gente para procesar".

Janzen reveló que le preocupa que alguien con intención criminal pueda irrumpir en una casa, o intentar robar un automóvil, lo que podría llevar a un choque con un miembro de la comunidad.

"Está a punto de estallar, creo que van a haber enfrentamientos", dijo Janzen.

"Va a haber un incidente."

Si bien es ilegal cruzar la frontera hacia Canadá evadiendo los puntos fronterizos oficiales, una vez que un individuo está en el país, él o ella puede reclamar la condición de refugiado.

El caucus conservador federal de Manitoba también ha expresado su preocupación por el aumento en los cruces fronterizos ilegales, un fenómeno que algunos atribuyen a la dura posición del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la inmigración ilegal y su polémica prohibición de viajar.

"Canadá es un país seguro y acogedor, pero también debemos tomar medidas para proteger nuestra frontera y asegurar que el proceso para ingresar a nuestro país sea consistente y justo para todos los que buscan refugio en Canadá", dijo el caucus en un comunicado.

El caucus instó al gobierno federal a reforzar los recursos para fortalecer la seguridad de la frontera.

De lo contrario, la situación actual, dice el comité, "recompensa a aquellos que entran ilegalmente en Canadá y actúa como un desincentivo para proceder a través del proceso de solicitud legítimo y justo". "Tenemos un puerto de entrada por una razón, porque ahí es donde esperamos que la gente que quiera entrar en nuestro condado venga", dijo el parlamentario federal Ted Falk, presidente del comité conservador de Manitoba, cuya cabalgata incluye a Emerson. Falk reconoció que no ha escuchado que cualquiera de los que han cruzado la frontera recientemente puede representar una amenaza. Pero él dijo que ha habido cierta ansiedad entre los residentes que han sido despertados por aquellos que buscan asilo."Muy a menudo, los solicitantes de asilo, vienen en medio de la noche, golpean la puerta, llaman al timbre de la puerta, golpean ligeramente el cristal, y algunos residentes están muy preocupados por esa situación", expresó Falk. "No conocemos a las personas que se cruzan, ¿se encuentran todos a través de un deseo de buscar una vida mejor, o se encuentran quizá porque son criminales?" La crítica de inmigración Conservadora Federal Michelle Rempel dijo que lo que hay que enfatizar a las personas que podrían estar considerando cruzar la frontera es que es un acto ilegal. "No deberíamos ser románticos esto a cualquiera que esté considerando esto como una opción", dijo. "Esto es algo que no se debe intentar", dijo. "¿Tenemos los recursos para hacer cumplir estas leyes? Creo que tenemos que estar al tanto de eso".Muchos aspirantes a refugiados cruzan en campos cubiertos de nieve, a menudo en condiciones climáticas brutales y heladas, y algunos han sufrido congelación severa. Bill Spanjer, coordinador municipal de emergencias de Emerson-Franklin, señaló que algunos de los recursos locales de Emerson están siendo gravados - particularmente los voluntarios pagados que deben responder a cada llamada al 911 con respecto a un solicitante de asilo. "Creo que los que están más gravados son los que se están agotando a las 3:30 de la mañana ... buscando a estas personas", dijo Spanjer. Hay 21 miembros del cuerpo de bomberos, pero ocho de ellos están especialmente capacitados como médicos, es decir, uno de los que están dentro de ese grupo debe asistir a cada llamada. Además, es una fuerza voluntaria remunerada y la mayoría tiene empleos de tiempo completo. "Ellos son llamados de sus camas de todas las horas de la noche porque la mayoría de estos incidentes ocurren por la noche", dijo Spanjer. Y con más solicitantes de asilo esperado, "podemos ver ciertamente esto que tiene algún efecto" en los respondedores de la emergencia, Spanjer dijo. Jay Ihme, un oficial de seguridad del departamento de bomberos de Emerson y uno de los pocos que tienen entrenamiento médico especial, también trabaja como carnicero. "Se está poniendo un poco gravoso, y es la anticipación de cuándo caerá el otro gong de zapatos", dijo. "¿Esto va a continuar cada noche o va a ser cada fin de semana?" "Pero sí, está intentando un poco."