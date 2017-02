La actriz y directora estadounidense Angelina Jolie estrena hoy en la localidad de Siem Reap la película "Primero mataron a mi padre: una hija de Camboya recuerda", el primer film de Hollywood sobre el genocidio del Jemer Rojo rodado en su totalidad en jemer y en territorio camboyano. "Quería comprender por lo que los padres de mi hijo (mayor) pudieron haber pasado, y quería conocerle mejor, y quería conocer este país mejor, y espero haber hecho honor a aquellos que sobrevivieron, y a la historia de mi querida amiga", dijo hoy la directora de la cinta en una rueda de prensa. El rey Norodom Sihamoni de Camboya y la reina madre, Norodom Monineath, asistirán a la proyección en la Terraza de los Elefantes del turístico complejo de templos de Angkor, situado en las afueras de Siem Reap (noroeste), que comenzará a partir de las 19.00 hora local (12.00 GMT). La película, coproducida por el director camboyano nominado al Oscar Ritthy Panh y distribuida por la plataforma de televisión Netflix, es una adaptación de las memorias de la activista camboyana Loung Ung durante los años que gobernó el Jemer Rojo (1975-1979). Narra, desde la perspectiva de una niña de cinco años, el horror de la evacuación masiva de Phnom Penh y su lucha por sobrevivir durante aquellos años en los que murió un cuarto de la población de Camboya (cerca de 1,7 millones de personas) a causa del hambre, los trabajos forzados y las ejecuciones. "Quería recorrer esta historia desde un punto de vista diferente y quería centrarme no solo en la guerra, si no en el amor de las familias y en la juventud del país", manifestó Jolie. Ritthy Panh, que también sobrevivió a los años del Jemer Rojo, declaró en la rueda de prensa que para entender la historia es necesario escribirla primero: "si no la escribes no puedes entenderla". La actriz Sveng Socheata, que interpreta a la madre de Loung Ung en el largometraje, agradeció con lágrimas en los ojos a Jolie que haya "llevado esta historia al mundo" Miles de personas, en su gran mayoría camboyanos, participaron como extras, técnicos y otros trabajos relacionados con la producción en varias localizaciones en el país entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. Entre los lugares donde se rodó el filme destaca la ciudad de Battambang, situada en el noroeste del país, uno de los baluartes del Jemer Rojo y donde nació el primer hijo de Jolie, Maddox Chivan Jolie-Pitt, al que adoptó en 2002. "Espero y creo que he educado a mi hijo para que esté muy orgulloso de Camboya, y espero que la gente joven cuando vea la película sepa parte de su historia, pero también espero que vean que este es un país de talento, arte, amor y belleza", manifestó la realizadora estadounidense. Maddox estuvo presente durante el rodaje para, según declaró en su día Jolie, ayudarle a conocer mejor sus orígenes. "Primero mataron a mi padre" tendrá varias proyecciones abiertas al público en Camboya y Netflix la ofrecerá en el ámbito internacional en septiembre. Siem Reap (Camboya), 18 feb (EFE).-